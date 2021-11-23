Киев попал в топ-5 самых популярных городов в Instagram

Киев занял четвертое место в рейтинге самых популярных городов с объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, которые были отмечены пользователями в Instagram.

Как сообщает Forbes, сотрудники британского сервиса креативных ресурсов Design Bundles недавно проанализировали 145 таких мест на предмет того, сколько раз их отмечали в этой соцсети, и присвоили им соответствующий рейтинг.

Самым популярным оказался исторический центр Рима, отмеченный в 61,2 млн постов. На втором месте в рейтинге Рио-де-Жанейро (45 млн), на третьем Венеция (25,8 млн). Киев же отметили на момент анализа 21,9 млн раз.

1 место - Рим. Фото: GettyImages 2 место - Рио-де-Жанейро. Фото: GettyImages 3 место - Венеция. Фото: GettyImages 4 место - Киев. Фото: GettyImages 5 место - Флоренция. Фото: Depositphotos 6 место - Прага. Фото: Depositphotos 7 место - Будапешт. Фото: Depositphotos 8 место - Бразилиа. Фото: Depositphotos 9 место - Санкт-Петербург. Фото: Depositphotos 10 место - Кито. Фото: Depositphotos

Остальные города в топ-10 распределились следующим образом: Флоренция — 21,5 млн постов, Прага — 17,7 млн, Будапешт — 14,7 млн, Бразилиа — 13,2 млн, Санкт-Петербург — 12 млн, Кито — 9,8 млн.

Во вторую десятку попали Эдинбург (9,8 млн записей), Лион (9,4 млн), Верона (5,7 млн), Рабат (4,6 млн), Йосемитский национальный парк в США (также 4,6 млн), Большой каньон в США (4 млн), Гавана (тоже 4 млн), индонезийский остров Бали (почти 4 млн), Париж (3,8 млн) и Барселона (3,5 млн).

В свою очередь одноименную столицу Люксембурга отметили 3,45 млн раз, Зальцбург — 3,2 млн, нацпарк Гёреме в Турции, известный по названию местности Каппадокия, — 3 млн, заповедные парки Скалистых гор в Канаде — почти 3 млн, Йеллоустонский нацпарк в США — 2,8 млн, историческая столица Гватемалы Антигуа — 2,77 млн, Дубровник — 2,64 млн, Юрское побережье в Англии — 2,63 млн, итальянские Доломитовые Альпы — 2,53 млн, а природоохранная территория Юнгфрау-Алеч в швейцарских Альпах — 2,26 млн раз.

В целом же больше всего объектов всемирного наследия ЮНЕСКО находится в следующих десяти странах: Италия — 58, Китай — 56, Германия — 51, Франция и Испания — по 49, Индия — 40, Мексика — 35, Великобритания — 33, Россия — 30, Иран — 26.

Отметим также, что сама соцсеть Instagram, входящая в состав Meta (экс-Facebook), готовится к запуску платных подписок, позволяющих пользователям спонсировать создателей контента.