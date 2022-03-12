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Під Броварами через обстріл окупантів згорів склад заморожених продуктів (ФОТО)

Під Броварами через обстріл окупантів згорів склад заморожених продуктів (ФОТО)
Внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає. Фото: Facebook/прес-центр ДСНС

Сьогодні вночі, 12 березня, у Київській області внаслідок ворожого обстрілу згорів склад зберігання замороженої продукції.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією відомства, НП сталася у Броварському районі Київщини.

Фото 2 — Під Броварами через обстріл окупантів згорів склад заморожених продуктів (ФОТО)

"12 березня о 03:50 у селі Квітневе Броварського району внаслідок обстрілу виникла пожежа складу зберігання замороженої продукції", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними ДСНС, внаслідок загоряння жертв та постраждалих немає.

Фото 3 — Під Броварами через обстріл окупантів згорів склад заморожених продуктів (ФОТО)

Нагадаємо, вранці 11 березня війська РФ завдали ракетних ударів по аеродромах Лучка та Івано-Франківська.

Крім цього, російські війська також  нанесли три авіаудари   по Дніпру. Снаряди впали біля дитячого садка та житлового будинку, а також – на будівлю двоповерхової взуттєвої фабрики.

Зазначимо, дві ракети 10 березня   вдарили   по аеропорту у Лозоватці Криворізького району Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, обійшлось без жертв серед населення.

Автор:
Дмитро Нарожний