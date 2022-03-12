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Под Броварами из-за обстрелов оккупантов сгорел склад замороженных продуктов (ФОТО)
Сегодня ночью, 12 марта, в Киевской области в результате вражеских обстрелов сгорел склад хранения замороженной продукции.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По информации ведомства, ЧП произошло в Броварском районе Киевщины.
"12 марта в 03:50 в селе Квитнево Броварского района в результате обстрела возник пожар склада хранения замороженной продукции", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По предварительным данным ГСЧС, в результате возгорания жертв и пострадавших нет.
Напомним, утром 11 марта войска РФ нанесли ракетные удары по аэродромам Лучка и Ивано-Франковска.
Кроме этого, российские войска также нанесли три авиаудара по Днепру. Снаряды упали у детского сада и жилого дома, а также - на здание двухэтажной обувной фабрики.
Отметим, две ракеты 10 марта ударили по аэропорту в Лозоватке Криворожского района Днепропетровской области. По предварительной информации, обошлось без жертв среди населения.