Под Броварами из-за обстрелов оккупантов сгорел склад замороженных продуктов (ФОТО)

Сегодня ночью, 12 марта, в Киевской области в результате вражеских обстрелов сгорел склад хранения замороженной продукции.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации ведомства, ЧП произошло в Броварском районе Киевщины.

"12 марта в 03:50 в селе Квитнево Броварского района в результате обстрела возник пожар склада хранения замороженной продукции", – говорится в сообщении.

По предварительным данным ГСЧС, в результате возгорания жертв и пострадавших нет.

Напомним, утром 11 марта войска РФ нанесли ракетные удары по аэродромам Лучка и Ивано-Франковска.

Кроме этого, российские войска также нанесли три авиаудара по Днепру. Снаряды упали у детского сада и жилого дома, а также - на здание двухэтажной обувной фабрики.

Отметим, две ракеты 10 марта ударили по аэропорту в Лозоватке Криворожского района Днепропетровской области. По предварительной информации, обошлось без жертв среди населения.