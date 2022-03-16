Псковський спецназ зазнає втрат і відмовляється від наказів, усередині командування ЗС РФ почалися конфлікти – Центр оборонних реформ

Внаслідок великих втрат бригади псковського спецназу ЗС РФ на харківському напрямку, командир бригади полковник Бушуєв відмовився виконувати наказ про продовження операції і вступив у конфлікт із командуванням Західного військового округу. В даний час полковника Бушуєва відсторонено від обов'язків.

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Про це з посиланням на дані з української розвідки повідомив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна – НАТО, Олександр Данилюк на своїй сторінці у Facebook.

"Згідно з даними української розвідки, у другій окремій бригаді спецназу ЗС РФ (Псков) в результаті боїв на харківському напрямку вже більше 30 загиблих, 26 поранених, і більше 50 зниклих безвісти, 7 здалися в полон", – заявив він.

"Командир бригади полковник Бушуєв вступив у конфлікт із командуванням 20 армії та Західного Військового округу і відмовився спрямовувати підлеглих у зону бойових дій. У зв'язку з чим був усунений від виконання зобов'язань", – зазначив керівник ЦОР.

"У 22 окремій бригаді спецназу ЗС РФ ( Степовий ) станом на 15 березня 2022 року 8 військовослужбовців загинули і 8 були поранені в результаті артилерійської поразки їх командного пункту", – підсумував Олександр Данилюк.

Нагадаємо, внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 13 800 осіб особового складу та велику кількість бойової техніки

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