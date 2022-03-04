Favbet зупиняє роботу в Білорусі

Офіційна причина відходу з білоруського ринку – військові дії з боку агресора на території України.

У вівторок, 1 березня, провідна міжнародна гемблінгова компанія Favbet, заснована в Україні у 1999 році, виступила з офіційною заявою та повідомила, що зупиняє надання послуг у Білорусі.

У компанії наголошують, що зупинка бізнесу в Білорусі не пов'язана з ребрендингом або зміною бізнес-партнерів: на відміну від інших провідних гемблінгових операторів вихід із одного із зовнішніх ринків для FAVBET - зважене безкомпромісне рішення, єдине можливе в умовах дій агресора та воєнізованих атак в Україні з боку сусідніх країн.

Компанія також звернулася до іноземних партнерів видалити всі маркетингові та рекламні активності, які можуть бути використані для популяризації бренду в Білорусі.

Довідка

Міжнародна група Favbet була створена у 1999 році в Україні. У 2013 році компанія розпочала роботу в Білорусі.

За 22 роки активного розвитку та становлення група компаній FAVBET стала одним із лідерів в індустрії гемблінгу наземної мережі, пройшла успішний шлях трансформації та цифровізації бізнесу.

FAVBET оперує на основі ліцензії Кюрасао, міжнародних та національних ліцензій на проведення азартних ігор та спортивних ставок в Україні, Хорватії, Румунії, Мальті.

FAVBET підтримує професійних спортсменів та аматорів, спонсорує команди у прем'єр-лігах та регіональних чемпіонатах. Компанія виступає офіційним партнером українських футбольних клубів "Динамо Київ", "Мінай", "Рух", "Поділля", "Колос" та "Оболонь". Співпрацює з відомими футболістами Артемом Мілевським, Андрієм Ярмоленком тощо.

Favbet Foundation, благодійний фонд міжнародної компанії FAVBET, другий рік поспіль працює над створенням екосистеми соціального позитивного впливу: за 2 роки фонд реалізував понад 100 ініціатив – благодійних, корпоративних та impact – проектів для розвитку спорту та освіти.