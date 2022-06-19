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Глава британської армії Патрік Сандерс заявив, що війська країни мають готуватися знову воювати у Європі
Генерал Патрік Сандерс попередив солдатів про виклики, з якими вони стикаються на фоні війни в Україні.
Глава британської армії Патрік Сандерс сказав своїм військам, що вони мають "підготуватися до війни в Європі ще раз", щоб перемогти сили Володимира Путіна.
Про це передає Sky News.
"Тепер існує гострий імператив створити армію, здатну воювати разом із нашими союзниками і перемогти Росію у битві. Ми – покоління, яке має підготувати армію до того, щоб знову боротися у Європі", - заявив генерал.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Сандерс сказав, що він "перший начальник генерального штабу з 1941 року, який взяв на себе командування армією у тіні сухопутної війни у Європі за участю континентальної держави".
Нагадаємо, що Великобританія та Україна підписали меморандум про інфраструктурне відновлення.