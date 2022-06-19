Глава британской армии Патрик Сандерс заявил, что войска страны должны готовиться снова воевать в Европе

Генерал Патрик Сандерс предупредил солдат о вызовах, с которыми они сталкиваются на фоне войны в Украине.

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Глава британской армии Патрик Сандерс сказал своим войскам, что они должны "подготовиться к войне в Европе еще раз", чтобы победить силы Владимира Путина.

Об этом, как передает Sky News.

"Теперь существует острый императив создать армию, способную воевать вместе с нашими союзниками и победить Россию в битве. Мы – поколение, которое должно подготовить армию к тому, чтобы снова сражаться в Европе", - заявил генерал.

Сандерс сказал, что он "первый начальник генерального штаба с 1941 года, который взял на себя командование армией в тени сухопутной войны в Европе с участием континентального государства".

Напомним, что Великобритания и Украина подписали меморандум об инфраструктурном восстановлении.