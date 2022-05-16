"Україна може вступити до НАТО без ПДЧ", - голова американського посольства в Україні

Тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін заявила, що, на її думку, Україна зможе стати членом НАТО без етапу Плану дій щодо членства, як це зараз мають намір зробити Фінляндія та Швеція.

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Про це вона повідомила в інтерв'ю "Європейській правді"

Вона пояснила, що ця норма не є обов’язковою частиною процедури входження країни до альянсу.

"План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а отже, Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ", - розповіла Квін.

Водночас, вона зазначила, що ПДЧ — це не процедура, а механізм. Насамперед він дозволяє державі досягти вимог, яким країна має відповідати. Але якщо держава відповідає нормам НАТО щодо низки пунктів – ПДЧ стає непотрібним, пояснює Квін.

"Тому як Україна, так і будь-яка інша держава не повинна отримувати План дій щодо членства і виконувати його у разі, якщо ви загалом відповідатимете більшій частині вимог", — резюмувала глава посольства США в Україні.

Нагадаємо, що соціал-демократична партія Швеції підтримала вступ країни до НАТО. Заявку на вступ до альянсу планують подати 17 травня. Раніше, 15 травня, Фінляндія офіційно подала заявку на членство в організації Північноатлантичного договору (НАТО).