"Украина может вступить в НАТО без ПДЧ", — глава американского посольства в Украине

Временная поверенная США в Украине Кристина Квин заявила, что, по ее мнению, Украина сможет стать членом НАТО без этапа Плана действий по членству, как это сейчас намерены сделать Финляндия и Швеция.

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Об этом она сообщила в интервью "Европейской правде"

Она объяснила, что эта норма не является обязательной частью процедуры вхождения страны в альянс.

"План действий по членству никогда не был юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ", — рассказала Квин.

В то же время она отметила, что ПДЧ — это не процедура, а механизм. В первую очередь он позволяет государству достичь требований, которым страна должна отвечать. Но если государство соответствует нормам НАТО по ряду пунктов – ПДЧ становится ненужным, объясняет Квин.

"Поэтому как Украина, так и любое другое государство не должно получать План действий по членству и выполнять его в случае, если вы в целом будете отвечать большей части требований", — резюмировала глава посольства США в Украине.

Напомним, что социал-демократическая партия Швеции поддержала вступление страны в НАТО. Заявку на вступление в альянс планируют подать 17 мая. Ранее, 15 мая, Финляндия официально подала заявку на членство в организации Североатлантического договора(НАТО).