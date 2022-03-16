Dow Jones виключить зі своїх індексів російські та білоруські облігації

Американська компанія S&P Dow Jones Indices вирішила виключити облігації російських та білоруських емітентів зі своїх індексів.

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Як йдеться у заяві провайдера, рішення ухвалене після консультацій з учасниками фондового ринку на тлі недавніх західних санкцій щодо Російської Федерації та Республіки Білорусь через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У компанії відзначають, що після закінчення робочого дня 31 березня S&P Dow Jones Indices виключить облігації російських і білоруських емітентів з індексів, що розраховуються компанією.

Раніше Нью-Йоркська фондова біржа і біржа Nasdaq через російську агресію проти України призупинили торгівлю акціями компаній, що базуються в РФ, передає The Economist.

Під торгову заборону тоді потрапили такі компанії, як "Яндекс", Qiwi PLC, Nexters Inc, HeadHunter Group PLC, Ozon Holdings PLC.

Раніше повідомлялося, що російське вторгнення до України 24 лютого обвалило світові фінансові ринки.

Зокрема, акції та прибутковість облігацій США впали, тоді як долар, золото та ціни на нафту злетіли після дій РФ.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим Верховна Рада цього ж дня оголосила воєнний стан.