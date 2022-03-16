Dow Jones исключит из своих индексов российские и белорусские облигации

Американская компания S&P Dow Jones Indices решила исключить облигации российских и белорусских эмитентов из своих индексов.

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Как говорится в заявлении провайдера, решение принято после консультаций с участниками фондового рынка на фоне недавних западных санкций в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

В компании отмечают, что по окончании рабочего дня 31 марта S&P Dow Jones Indices исключит облигации российских и белорусских эмитентов из рассчитываемых компанией индексов.

Ранее Нью-Йоркская фондовая биржа и биржа Nasdaq из-за российской агрессии против Украины приостановили торговлю акциями компаний, которые базируются в РФ, передает The Economist.

Под торговый запрет тогда попали такие компании, как "Яндекс", Qiwi PLC, Nexters Inc, HeadHunter Group PLC, Ozon Holdings PLC.

Ранее сообщалось, что российское вторжение в Украину 24 февраля обвалило мировые финансовые рынки.

В частности, акции и доходность облигаций США упали, в то время как доллар, золото и цены на нефть взлетели после действий РФ.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим Верховная Рада в этот же день объявила военное положение.