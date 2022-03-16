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Dow Jones исключит из своих индексов российские и белорусские облигации
Американская компания S&P Dow Jones Indices решила исключить облигации российских и белорусских эмитентов из своих индексов.
Как говорится в заявлении провайдера, решение принято после консультаций с участниками фондового рынка на фоне недавних западных санкций в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
В компании отмечают, что по окончании рабочего дня 31 марта S&P Dow Jones Indices исключит облигации российских и белорусских эмитентов из рассчитываемых компанией индексов.
Ранее Нью-Йоркская фондовая биржа и биржа Nasdaq из-за российской агрессии против Украины приостановили торговлю акциями компаний, которые базируются в РФ, передает The Economist.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Под торговый запрет тогда попали такие компании, как "Яндекс", Qiwi PLC, Nexters Inc, HeadHunter Group PLC, Ozon Holdings PLC.
Ранее сообщалось, что российское вторжение в Украину 24 февраля обвалило мировые финансовые рынки.
В частности, акции и доходность облигаций США упали, в то время как доллар, золото и цены на нефть взлетели после действий РФ.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.
После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.
В связи с этим Верховная Рада в этот же день объявила военное положение.