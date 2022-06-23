- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
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Системний інтегратор Seeton посилює експертну команду напряму серверних рішень та систем зберігання даних
Компанія Seeton суттєво розширила команду напряму серверних рішень та систем зберігання даних. Оновлена команда готова комплексно вирішувати завдання побудови надійної, катастрофостійкої, гібридної ІТ-інфраструктури, що відповідає всім стандартам ринку інформаційних технологій.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
У Seeton наголосили, що, незважаючи на військовий стан, продовжують дотримуватися нової стратегії розвитку, яку анонсували наприкінці 2021 року, і зробили новий важливий крок стосовно інвестицій у розвиток компетенцій.
"Пріоритет напряму обумовлений прагненням кожного підприємства максимізувати віддачу від вкладених у ІТ інфраструктуру коштів: перейти на більш високопродуктивні інтегровані рішення, програмно-визначену інфраструктуру, консолідувати ресурси та/або змінити модель використання на гібридну або хмарну", - йдеться у повідомленні компанії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Компетенції та досвід нової команди включають:
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Сервери та Системи зберігання даних;
• Технології віртуалізації;
• Системи резервного копіювання;
• Гібридні хмарні рішення;
• Корпоративне клієнтське обладнання;
• Апаратно- та програмно-визначені мережі ЦОД.
"Експертиза та можливості команди напряму серверних рішень та систем зберігання даних дозволяють аналізувати, прогнозувати, планувати та реалізовувати складні ІТ-проекти з урахуванням нинішніх та майбутніх потреб компаній. Це можливо завдяки високому рівню та повному набору необхідних компетенцій фахівців напряму, багаторічній експертизі команди у складних проектах у різних галузях економіки, мультивендорному підходу до реалізації завдань та як наслідок, гнучкості при розробці рішень", - говорить Павло Ярмак, керівник напряму серверних рішень та систем зберігання даних технічного департаменту Seeton.
У Seeton зазначають, що обрана ними політика мультивендорності дозволяє реалізовувати гнучкі рішення, що приносить замовнику максимальний ефект від впровадження у рамках його інфраструктури. На даний момент нашими стратегічними партнерами у цьому напрямку є такі світові виробники: Cisco, Dell Technologies, HPE, IBM, Nakivo, Nutanix, Oracle, Veritas Technologies, VMware та інші.
ДОВІДКА
Seeton – український системний інтегратор, що працює на вже
понад 20 років. Експертиза Seeton охоплює широкий спектр продуктів і послуг,
як-от: телекомунікаційні та інженерні мережі, ІТ інфраструктура, системи віртуалізації,
інформаційна й мережева безпека, ЦОД та обчислювальна інфраструктура, хмарні
рішення, бізнес-рішення, аналітичні системи, Big Data, консалтинг, системи
керування знаннями, уніфіковані комунікації, професійна технічна підтримка
тощо. Команда Seeton налічує понад 90 співробітників.