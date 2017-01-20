"Америка прежде всего": о чем говорил Трамп в своей президентской речи

Американцы должны в первую очередь думать о своей стране, чтобы сделать ее снова великой. Об этом заявил президент США в 15-минутной инаугурационной речи.

"В первую очередь обращаюсь к американским политическим элитам. Они очень мало знают о жизни обычных американцев. Но отныне все изменилось. Мы долго ждали этого момента, но теперь мы должны работать на обычного американца, чтобы он мог получить образование и работу", — сказал новый президент США.

Он подчеркнул, что в Америке сейчас много денег, но миллионы американцев живут в бедности.

"Мы должны положить конец бедности. Для этого американец должен нанимать на работу американца, американцы должны иметь доступ к образованию и медицине. Также отныне большинство денег мы будем оставлять в Америке. Раньше мы их тратили на военную поддержку других стран, но теперь эти деньги мы будем тратить на защиту нашей страны. Америка в первую очередь", — заявил Дональд Трамп.

"Мы защищали границы других наций, отказываясь защищать свои собственные, потратили триллионы и триллионы долларов за границей, в то время как инфраструктура Америки пришла в упадок. Мы сделали другие страны богатыми, в то время как богатство, сила и уверенность нашей страны рассеялись над горизонтом", — сказал президент.

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Также президент напомнил об исламской угрозе, однако обошел вниманием другие острые внешнеполитические вопросы.

Напомним, сегодня в Вашингтоне Дональд Трамп произнес присягу председателю Верховного Суда США Джону Робертсу-младшему, став 45-м президентом США.

Перед этим присягу перед судьей Верховного Суда Клеренсом Томасом произнес его вице-президент Майкл Пенс.