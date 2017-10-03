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После референдума: три варианта для Каталонии

03 октября 2017, 20:00
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Итак, Каталония провела непризнанный миром референдум о независимости. Пока руководство региона готовится провозглашать независимость, Delo.UA рассмотрело сценарии, которыми может завершиться противостояние Барселоны и Мадрида

После референдума: три варианта для Каталонии | Политика | Дело Увеличить картинку

Для начала, напомним итоги проведенного плебисцита. Из 5,5 млн каталонцев, которые имели право голоса, приняли участие в референдуме всего лишь 2,2 млн, несмотря на рьяное противодействие силовиков. Два миллиона каталонцев проголосовали "за" отделение и только немногим более 700 тысяч — против. То есть за независимость региона выступили 90% пришедших на избирательные участки, или 40% всех избирателей.

700 тыс. бюллетеней изъяла испанская полиция, и они считаются утраченными. Кроме этого, испанские стражи порядка закрыли около 400 участков для голосования из 2315 или всего лишь 4%, несмотря на тысячи задействованных полицейских.

"Мы увидели, что правительство [в Мадриде] не контролирует территорию Каталонии", — сказал AFP политический аналитик Пабло Симон.

Явка составила 42,5%, но так как нижнего ее порога не было, референдум был признан состоявшимся. Мадрид, в свою очередь, признал его провалом. Действия полиции обошлись налогоплательщикам в более чем 31 млн евро.

День плебисцита сопровождался в Каталонии проливным дождем и насилием. К вечеру за медицинской помощью обратились 893 каталонца, хотя испанское правительство не признает эту цифру и настаивает, что серьезные травмы получили только четыре человека. По состоянию на сегодняшний день, 73 человека из числа получивших повреждения в столкновениях с полицией решили подавать в суд. Президент Каталонии Карлес Пучдемон пообещал создать специальную комиссию для расследования инцидентов, потребовал от национальной полиции Испании немедленно покинуть пределы Каталонии и заявил, что Мадрид негласно активировал статью 116 Конституции, введя фактически режим ЧП в отдельном регионе (эта статья о действиях во время чрезвычайных ситуаций).

Пока ясно одно — признавать результаты референдума никто не будет. И если Каталония и отделится, то только в виде непризнанной республики, постоянного тлеющего очага на северо-востоке Испании. Такое совершенно неприемлемо для Европейского Союза, который, хоть и с некоторым опозданием, но начал остужать горячие испанские головы.

Виноваты оба: как в ЕС и ООН отреагировали на референдум

В Брюсселе долго наблюдали за развитием событий в Каталонии, чем навлекли на себя некоторую критику о бездействии. Но потом дала себя знать Еврокомиссия Жан-Клода Юнкера. Причем Брюссель больше критиковал каталонскую сторону, а четкого осуждения полицейского насилия до сих пор не последовало.

Институция для начала указала, что ситуация в Каталонии — "внутреннее дело Испании и должна решаться согласно букве испанской Конституции". В ее рамках каталонский референдум нелегален. Более того, даже если бы он был организован согласно Конституции, "регион, который отделяется, обнаружил бы себя вне Европейского Союза". Точка! Этим же пугали и Шотландию: в итоге скотты предпочли остаться и в ЕС, и в Британии. Поступит ли так же Каталония — посмотрим. Пока можно сказать лишь, что Каталонии, 65% экспорта которой идет в тот же ЕС, без него будет очень сложно выжить. К тому же следует учитывать и очень вероятную торговую блокаду со стороны Испании. Впрочем, националисты уже сделали шаг назад, попросив Евросоюз о посредничестве в конфликте с правительством Испании.

Более сбалансированную позицию высказал один из самых известных европолитиков, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт. В своем заявлении в Facebook он обвинил обе стороны.

"С одной стороны, сепаратисты провели т.н. "референдум", прекрасно зная, что их поддержит только меньшинство, а 60% каталонцев — против отделения, — пишет Верховстадт. — С другой стороны, даже базируясь на решении суда, была использована чрезмерная сила, чтобы его остановить."

Президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что его ведомство "проведет экстренные дебаты в среду насчет соблюдения верховенства права и фундаментальных прав в Испании" в свете каталонских событий.

А вот от ООН досталось больше Мадриду. Высокий Комиссар по правам человека Заед Аль-Хуссейн призвал испанские власти "немедленно провести тщательное, беспристрастное и независимое расследование" в свете сотен пострадавших. Применение полицией силы, отметили в ООН, всегда должно быть "необходимым и пропорциональным". Испания уверяет, что примененная сила такой и была. В конце главный правозащитник ООН попросил Испанию "без отлагательств принять запросы на визит от экспертов в области прав человека".

Что касается национальных лидеров, то несколько политиков осудили жестокость во время голосования. США устами Дональда Трампа отказались признавать референдум. То же самое после заявления ЕС сделала и Украина.

Перейдем же от оценок и заявлений к возможным сценариям развития событий после референдума.

Вариант 1: Непризнанная республика

На данный момент автономия Каталонии — одна из самых широких во всей Испании. Регион с отдельной нацией контролирует сферы здравоохранения, образования, культуры и медиа. Каталанский язык обязателен на ее территории и преподается в школах. У Каталонии есть свой парламент, правительство и полиция. Но имеющим большинство в парламенте националистам мало и этого, они находятся в шаге от провозглашения независимости от Испании.

Если исходить из закона, принятого Каталонией как раз перед референдумом, то его результаты обязательны к исполнению. Так как победило "да", то в кратчайшее время должна быть провозглашена независимая Каталонская республика. Мадрид же ссылается на решение Конституционного суда в прошлом месяце, которое объявило референдум незаконным.

Что же технически произойдет дальше? В эту среду, 4-го октября, лидеры фракций каталонского парламента и Комитет Спикера соберутся, чтобы назначить дату следующего заседания, где, возможно, будет провозглашена независимость Каталонии. По закону, она должна быть объявлена в течение 48 часов с момента голосования. Если это состоится, Каталония вступит в новую эпоху своей истории, скорее всего как непризнанная никем республика.

Как было выше сказано, она не будет в ЕС, но она не будет и в Испании. Заблокированная со всех сторон, Каталония будет предоставлена сама себе. Скорее всего будет наблюдаться падение количества приезжающих туристов, блокада со стороны Мадрида и всевозможные дальнейшие угрозы.

Определенно, это подстегнет и других европейских сепаратистов к более активным действиям — басков, корсиканцев, фландрийцев. Более того, это создаст хорошую платформу для пропаганды России доя оправдания своего "референдума" в Крыму.

Вариант 2: Лишение автономии

Статья 155 Конституции Испании

Что может сделать Мадрид? Что ж, выбор у Рахоя невелик. Он может использовать свою тяжелую артиллерию — 155-ю статью Конституции. Ее никогда не использовали, но она позволяет отозвать автономию региона и полностью подчинить его Мадриду. Ее активацию в Испании сравнивают с "атомным взрывом" из-за тяжести и непредсказуемости последствий. Она вводится в действие голосованием большинства членов Сената, если лидер "мятежной" автономии не проявил желания подчиниться.

"Государство вынуждено будет вмешаться, используя эту статью", — признал профессор конституционного права Хавьер Перес Ройо из Университета Севильи.

Вместе с тем венцом такого шага может стать вотум недоверия правительству меньшинства Рахоя. Он переизбрался на третий срок лишь из-за раздрая в рядах оппозиционных сил и не контролирует большую часть Парламента. Партия "Подемос", например, жестко критиковала Рахоя во время событий в Каталонии, особенно за применение силы. К ним могут примкнуть социалисты и партии из Каталонии. Даже без Каталонии страна находится в перманентном экономическом кризисе.

"Это должно произойти за те же 48 часов, — предостерегает Пабло Симон. — После одностороннего провозглашения независимости партии не смогут достичь согласия."

Вариант 3: Репрессии и переговоры в составе Испании

Карлес Пучдемон и Мариано Рахой после теракта в Барселоне Photo: AFP

Ни для кого не секрет, что если Каталония добровольно или принудительно останется в составе Испании, то переживет не одну волну репрессий. Скорее всего будут арестованы члены правительства — Женералитета и организаторы незаконного референдума. Начнутся массовые протесты как за отделение, так и против него. Возможно, мы снова станем свидетелями насилия.

Если же в Каталонии власть сменится на более "договороспособную", в том числе посредством досрочных выборов, то можно ожидать "мирных переговоров" о будущем региона, на которых Каталония будет "выбивать" для себя более широкие полномочия и большее финансирование из центра или даже "особый статус в составе Королевства", что сделает регион практически независимым, но формально входящим в состав Испании.

Завершение кровавой и напряженной каталонской драмы мы увидим уже в ближайшее время.

По материалам: "Дело", The Guardian, Washington Post
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Теги: каталония , испания , барселона , референдум , европа , европарламент , еврокомиссия , евросоюз , оон , права человека

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После референдума: три варианта для Каталонии | Политика | Дело
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