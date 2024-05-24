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30-31 травня пройде Всеукраїнський День Логіста - наймасштабніша логістична виставка в Україні
Партнери виставки
Генеральний партнер - Навіс Груп – Ваш персональний логістичний провідник
Офіційний Партнер Експерт з логістичних рішень Пульс ЛоджистикПідписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Офіційний ІТ партнер- K2 Cloud ERP
Партнер логістики останньої милі - ANT-Logistics
Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link
Партнер – Linqo - частина Ruptela Group, якісний постачальник телематичних рішень.
Партнер з міжнародної доставки вантажів – Meest Cargo
Лідер міжнародних логістичних рішень- UNI-LAMAN GROUP
Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos Group
Партнер з виготовлення кузовів-фургонів ІНТЕРКАРГОТРАК
ІТ Партнер – Спілка Автоматизаторів Бізнесу
Технологічний партнер з автоматизації логістики - Konsort
Міжнародний логістичний партнер - Укравтологистика
Національний логістичний Партнер УВК-Інтернешнл
Міжнародний логістичний партнер - Boxline
Партнер з міжнародних контейнерних перевезень ЛАУДЕ.УА
Партнер багатообігової полімерної тари – Полімерцентр
Девелопмент Партнер - Alterra Group
Партнер каво брейків - Liberti
Трансформаційний Партнер – EALC
Офіційний Партнер з безпеки - SHERIFF
Міжнародний логістичний 3РL провайдер FM Logistic
Партнер логістичних рішень для бізнесу будь-якого розміру Таніт Груп
Партнер з міжнародної логістики - UKRAMARINE
Міжнародна транспортно-експедиційна компанія - ТОВ "ФТП"
Партнер з діджиталізації логістичних процесів - ТРАНС.ЄУ УКРАЇНА
Програма конференції:
- Олексій Сумарєв, CEO ТОВ «Навіс Груп». Тема: Per aspera ad astra
- Галина Черкашина, керівник складської логістики Prostor. Тема: Електронна комерція, автоматизації процесів в забезпечені складської логістики напрямку E-com.
- Наталія Пуляженкова, директорка департаменту логістики компанії "Цитрус". Тема: Оптимізація доставки товару зі складу до споживача.
- Євген Зборовський, голова Державної служби України з безпеки на транспорт. Тема: Як укртрансбеспека допомагає розширенню ланцюга постачання (тема уточняється)
- Валерій Губарєв, комерційний директор "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АЕО".Тема: Спільний митний простір з ЄС. Авторизований економічний оператор та митне представництво. Нові можливості в міжнародній торгівлі та ЗЕД.
- Андрій Мокряков, ProConsalting, Консультант аналітичного департаменту. Тема: Аналіз ринку логістичних послуг країни. Тренди, складності, можливості для країни
- Олексій Шестак, менеджер в сфері управління комерційною нерухомістю Alterra Group. Тема: Огляд складської нерухомості: аналітика, перспективи ринку складської нерухомості.
- Кучменко Віталій, керівник напряму сервісної логістики та Гринишак Віталій, заступник директора з операційної логістики. Тема: PLS: ЛОГІСТИКА ДЛЯ БІЗНЕСУ.
- Юлія Далібук, директорка з маркетингу robota.ua. Тема: Аналітика ринку праці в Логістиці України кінця 2023-2024
- Олександр Зозуля, заступник комерційного директора UNI-LAMAN GROUP. Тема: Сервіс високої якості як ключовий елемент логістики!
- Олександра Прохорова, директорка з інноваційного розвитку асоціації KONSORT. Тема: Майбутнє логістичних терміналів: топові рішення автоматизації сортування посилок
- Олександр Бабай, директор з логістики. Тема: "Імплементація Lean інструментів у виробничій логістиці"
- Дмитро Борисов, комерційний директор Linkos Group. Тема: Готові рішення для роботи з е-ТТН. Чому варто зараз прийняти рішення про перехід на е-ТТН?
- Владислав Кураєв, директор з логістики ТОВ "АТЛЕТІКС". Тема: "Складська логістика - не скорочення витрат, а зростання продуктивності"
- Валерій Ткачов, заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця». Тема: Розвиток мережевої логістики в умовах міжнародного ринку. Експорт зернових під час війни.
- Іван Ісаєнко, керівник LCL відділу ТОВ "ФТП . Тема: "Планування і реалізація транспортної логістики в умовах невизначеності"
- Олег Кармазінський, директор департаменту догістики Юг-Контракт. Тема: «Рефлексія польських страйків: вплив на українських імпортерів, оцінка вжитих заходів, висновки на майбутнє»
- Анжеліка Єфанова, засновник та директор «BGS Solutions». Тема: Секрети успішної автоматизації управління та обліку автотранспортних підприємств.
- Андрій Криворотов, регіональний менеджер з авіаційних перевезень BOXLINE UCL Ukraine Тема: Авіаконсолідація та авіаперевезення на регулярній основі: дієві рішення від Boxline UCL
- Сергій Рудюк, директор компанії ТОВ "К2Р". Тема: K2 Cloud ERP: Інноваційна Альтернатива 1С у Бізнесі
- Святослав Давлєтов, керівник відділу ЗЕД та митних операцій FM Logistic. Тема: 3PL АВТОРИЗОВАНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ОПЕРАТОР - стратегія та виклики. Досвід FM LOGISTIC.
- Володимир Стефанишин, начальник відділу логістики компанії "Галичина". Тема "Досвід впровадження сервісу ANT-Logistics компанією "Галичина".
- Дмитро Сузий, Керівник підрозділу планування та управління товарними запасами САВСЕРВІС. Тема: Чи потрібне планування в логістиці?
- Валерiй Глубоченко, ТОП тренер з продажів ТЦ TradeMaster. Тема: Чому продавець логістичних послуг не виконує план продажів? Як від пропозиції перевезень перейти до співпраці з клієнтом протягом року по 4PL?
- Максим Туренко, комерційний директор ТОВ SHERIFF. Тема: Логістика - системний підхід до організації управління. Особливості логістичних систем в сфері охорони.
- Костянтин Глушаниця, керівник департаменту комплексних рішень Київстар. Тема: Як змусити великі дані працювати на вас: кейси для логістики
- Сергій Косенко, керівник проектів у сфері матеріального та не матеріального виробництва Dolphi-Ukraine. Тема: Оптимізація витрат на доставку товару з дотримання якісного клієнтського сервісу
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Контакти: +38 067-502-30-13, [email protected] Місце проведення: "АККО Інтернешнл", м. Київ, проспект Берестейський 40-Б