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30-31 травня пройде Всеукраїнський День Логіста - наймасштабніша логістична виставка в Україні

30-31 травня пройде Всеукраїнський День Логіста - наймасштабніша логістична виставка в Україні

Партнери виставки

Генеральний партнер - Навіс Груп – Ваш персональний логістичний провідник

Офіційний Партнер Експерт з логістичних рішень Пульс Лоджистик 

Офіційний ІТ партнер- K2 Cloud ERP 

Партнер логістики останньої милі - ANT-Logistics

Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link

Партнер – Linqo - частина Ruptela Group, якісний постачальник телематичних рішень.

Партнер з міжнародної доставки вантажів – Meest Cargo

Лідер міжнародних логістичних рішень- UNI-LAMAN GROUP 

Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos Group

Партнер з виготовлення кузовів-фургонів ІНТЕРКАРГОТРАК

ІТ Партнер – Спілка Автоматизаторів Бізнесу

Технологічний партнер з автоматизації логістики - Konsort

Міжнародний логістичний партнер - Укравтологистика

Національний логістичний Партнер УВК-Інтернешнл

Міжнародний логістичний партнер - Boxline

Партнер з міжнародних контейнерних перевезень ЛАУДЕ.УА

Партнер багатообігової полімерної тари – Полімерцентр

Девелопмент Партнер - Alterra Group

Партнер каво брейків - Liberti

Трансформаційний Партнер – EALC

Офіційний Партнер з безпеки - SHERIFF

Міжнародний логістичний 3РL провайдер FM Logistic

Партнер логістичних рішень для бізнесу будь-якого розміру Таніт Груп

Партнер з міжнародної логістики - UKRAMARINE

Міжнародна транспортно-експедиційна компанія - ТОВ "ФТП"

Партнер з діджиталізації логістичних процесів - ТРАНС.ЄУ УКРАЇНА

Програма конференції:

  • Олексій Сумарєв, CEO ТОВ «Навіс Груп». Тема: Per aspera ad astra
  • Галина Черкашина, керівник складської логістики Prostor. Тема: Електронна комерція, автоматизації процесів в забезпечені складської логістики напрямку E-com.
  • Наталія Пуляженкова, директорка департаменту логістики компанії "Цитрус". Тема: Оптимізація доставки товару зі складу до споживача.
  • Євген Зборовський, голова Державної служби України з безпеки на транспорт. Тема: Як укртрансбеспека допомагає розширенню ланцюга постачання (тема уточняється) 
  • Валерій Губарєв, комерційний директор "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АЕО".Тема: Спільний митний простір з ЄС. Авторизований економічний оператор та митне представництво. Нові можливості в міжнародній торгівлі та ЗЕД.
  • Андрій Мокряков, ProConsalting, Консультант аналітичного департаменту. Тема: Аналіз ринку логістичних послуг країни. Тренди, складності, можливості для країни 
  • Олексій Шестак, менеджер в сфері управління комерційною нерухомістю Alterra Group. Тема: Огляд складської нерухомості: аналітика, перспективи ринку складської нерухомості.
  • Кучменко Віталій, керівник напряму сервісної логістики та Гринишак Віталій, заступник директора з операційної логістики. Тема: PLS: ЛОГІСТИКА ДЛЯ БІЗНЕСУ.
  • Юлія Далібук, директорка з маркетингу robota.ua. Тема: Аналітика ринку праці в Логістиці України кінця 2023-2024
  • Олександр Зозуля, заступник комерційного директора  UNI-LAMAN GROUP. Тема: Сервіс високої якості як ключовий елемент логістики!
  • Олександра Прохорова, директорка з інноваційного розвитку асоціації KONSORT. Тема: Майбутнє логістичних терміналів: топові рішення автоматизації сортування посилок
  • Олександр Бабай, директор з логістики. Тема: "Імплементація Lean інструментів у виробничій логістиці"
  • Дмитро Борисов, комерційний директор Linkos Group. Тема: Готові рішення для роботи з е-ТТН. Чому варто зараз прийняти рішення про перехід на е-ТТН?
  • Владислав Кураєв, директор з логістики ТОВ "АТЛЕТІКС". Тема: "Складська логістика - не скорочення витрат, а зростання продуктивності"
  • Валерій Ткачов, заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця». Тема: Розвиток мережевої логістики в умовах міжнародного ринку. Експорт зернових під час війни.
  • Іван Ісаєнко, керівник LCL відділу ТОВ "ФТП . Тема: "Планування і реалізація транспортної логістики в умовах невизначеності"
  • Олег Кармазінський, директор департаменту догістики Юг-Контракт. Тема: «Рефлексія польських страйків: вплив на українських імпортерів, оцінка вжитих заходів, висновки на майбутнє»
  • Анжеліка Єфанова, засновник та директор «BGS Solutions». Тема: Секрети успішної автоматизації управління та обліку автотранспортних підприємств.
  • Андрій Криворотов, регіональний менеджер з авіаційних перевезень BOXLINE UCL Ukraine Тема: Авіаконсолідація та авіаперевезення на регулярній основі: дієві рішення від Boxline UCL
  • Сергій Рудюк, директор компанії ТОВ "К2Р". Тема: K2 Cloud ERP: Інноваційна Альтернатива 1С у Бізнесі
  • Святослав Давлєтов,  керівник відділу ЗЕД та митних операцій FM Logistic. Тема: 3PL АВТОРИЗОВАНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ОПЕРАТОР  - стратегія та виклики. Досвід FM LOGISTIC.
  • Володимир Стефанишин, начальник відділу логістики компанії "Галичина". Тема "Досвід впровадження сервісу ANT-Logistics  компанією "Галичина". 
  • Дмитро Сузий, Керівник підрозділу планування та управління товарними запасами САВСЕРВІС. Тема: Чи потрібне планування в логістиці?
  • Валерiй Глубоченко, ТОП тренер з продажів ТЦ TradeMaster. Тема: Чому продавець логістичних послуг не виконує план продажів? Як від пропозиції перевезень перейти до співпраці з клієнтом протягом року по 4PL?
  • Максим Туренко, комерційний директор ТОВ SHERIFF. Тема: Логістика - системний підхід до організації управління. Особливості логістичних систем в сфері охорони.
  • Костянтин Глушаниця, керівник департаменту комплексних рішень Київстар. Тема: Як змусити великі дані працювати на вас: кейси для логістики
  • Сергій Косенко, керівник проектів у сфері матеріального та не матеріального виробництва Dolphi-Ukraine. Тема: Оптимізація витрат на доставку товару з дотримання якісного клієнтського сервісу

Повна програма та Реєстрація тут

Контакти: +38 067-502-30-13, [email protected]  Місце проведення: "АККО Інтернешнл", м. Київ, проспект Берестейський 40-Б