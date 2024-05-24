У Києві відбудеться Перший Інвестиційний Форум Асоціації правників України

Асоціація правників України запрошує 6 і 7 червня 2024 року на I Інвестиційний Форум – майданчик для обговорення перспективних інвестиційних можливостей та вирішення юридичних викликів у сферах, які важливі для подальшого сталого розвитку України.

Захід покликаний об’єднати на одній арені ключових гравців (урядовців, бізнесменів, юристів, іноземних інвесторів) задля висвітлення важливих юридичних аспектів, що впливають на бізнес та інвестиції в Україні, проведення глибокого аналізу інвестиційного клімату України, розвіяння найпоширеніших міфів про ведення бізнесу в нашій державі, підготовки українського бізнесу до вступу в Європейський Союз, зосередження уваги на останніх юридичних поліпшеннях у таких секторах економіки як: аграрна, видобувна, енергетична та оборонна сфери, визначення наявних юридичних проблем та представлення практичних шляхів їх вирішення.

Дата та місце проведення:

6 червня 2024 - онлайн (Zoom).

7 червня 2024 - готель Hilton Kyiv, бул. Т. Шевченка, 30, м. Київ/ онлайн (Zoom).

Детальна програма заходу доступна за посиланням.

Зареєструватися на подію ви можете за лінком.