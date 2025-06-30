Чверть століття лідерства: за що співробітники Групи УПІ-АГРО цінують свого роботодавця

Група УПІ-АГРО входить до числа 20 найпотужніших агрокомпаній України* та постачає свою продукцію в понад 40 країн світу. Цього року холдингу виповнюється 25 років. За цей час цукрові заводи підприємства завоювали звання найефективніших в Україні, а їхню продукцію купують найвибагливіші промислові гіганти. Також в активах компанії 100 тис. га земельного банку, елеватори, ферма та борошномельний комбінат, який є національним лідером галузі та найбільшим експортером борошна. Українцям він відомий своєю торговою маркою «Вінницький млинар» на полицях супермаркетів.

З 2024 року УПІ-АГРО впроваджує нову HR-стратегію. Зокрема, компанія суттєво підвищила бюджет на розвиток та навчання співробітників, збільшивши його на 60% порівняно з довоєнним 2021 роком. А у 2025 році почала трансформовувати корпоративну культуру, вважаючи це важливою передумовою розвитку бізнесу.

Delo.ua поспілкувалося з представниками 4 бізнес-галузей холдингу, щоб дізнатися, за що найбільше вони цінують свого роботодавця та які перспективи відкриває перед українцями робота в агрогалузі.

Агробізнес УПІ-АГРО

Сергій Гладчук, в одій автотранспортних засобів

— Я працюю в компанії з 2019 року. І для мене це не просто робота, а частина родинної справи, адже тут працює і мій батько. Тож праця в сфері сільського господарства – це професія, з любов’ю до якої я виріс.

Я керую камазом-маніпулятором. У сезон посівної подаю насіння, під час внесення засобів захисту – доставляю добрива. Від моєї роботи залежить, як швидко та якісно буде проведено аграрні операції. І я пишаюся, що беру участь у вирощуванні урожаю – від перших кроків і до результату.

В Укрпромінвест-Агро ти постійно розвиваєшся. Компанія не стоїть на місці: щороку – нові підходи, нова техніка, нові рішення. Минулого року ми отримали сучасну техніку, яка дозволяє працювати ефективніше. І це одразу відображається на результатах: збільшення обсягів роботи, покращення умов праці та суттєве зростання заробітної плати. Так, у мене та моїх колег заробітні плати зросли в середньому у три рази.

Коли бачиш, що твоя праця цінується, хочеться старатися ще більше. Бо саме в русі вперед – сила і нашої команди, і компанії.

Переробка зернових

Володимир Романенко, а паратник (вальців) борошномельного виробництва Вінницького комбінату хлібопродуктів №2

— У компанії Укрпромінвест-Агро я працюю вже понад 10 років. Моя основна задача – налаштування та контроль роботи обладнання, яке відповідає за обробку зерна. Від того, наскільки точно працює техніка, залежить якість борошна, а отже – і продукція, яка з нього виготовляється. Це велика відповідальність, яка вимагає уважності, дисципліни та постійного вдосконалення професійних навичок.

Обрав цю професію, бо вона мені близька за духом: тут потрібна точність та системний підхід. Робота подобається мені також тим, що вона стабільна, зрозуміла, а компанія – чесна і прозора. Я відчуваю постійну підтримку як у щоденних процесах, так і в питаннях мого соціального захисту як співробітника та організації комфортних умов праці.Пишаюся тим, що працюю саме на ВКХП №2, адже це флагман вітчизняної борошномельної галузі. Звісно, така відповідальність змушує бути в тонусі, щодня вдосконалюватись і відповідати високим стандартам. Радію, що моя праця є частиною великої справи – виробництва якісної української продукції.

Цукровий бізнес УПІ-АГРО

Світлана Тофан, інженер-технолог Крижопільського цукрового заводу

— Я працюю в компанії вже більше 20-ти років. Для мене цукроваріння – це родинна справа, адже моя мама, мій батько та бабуся також колись працювали на цукровому заводі, і це надало мені не лише знань, а й особливого зв'язку з цією професією. Моя робота напряму впливає на категорію та якість цукру, який виготовляє завод. Тому особливо цінно, що «якість» – це не просто слово для нашої компанії. Щороку УПІ-АГРО інвестує в розвиток біля 15 млн доларів.

Головні інвестиції спрямовуються саме на модернізацію цукрових заводів та підвищення якості продукції. Особисто для мене показовим став сезон 2022/2023, коли наша компанія стала найбільшим імпортером цукру до ЄС. Тоді ринок Євросоюзу був відкритим для українського цукру, а квоти тимчасово були зняті, і саме продукція УПІ-АГРО користувалася найбільшим попитом у європейських промислових покупців. І це ще одне підтвердження якості нашого цукру і ознака того, що ми дійсно добре робимо свою роботу!

Найбільше я ціную нашу компанію за стабільність, підтримку працівників у складні часи та справжню повагу до людської праці. Тут відчувається командний дух і турбота – не лише про результат, а й про людей, які цей результат створюють.

Тваринництво

Світлана Випряжкіна, менеджер зі збуту

— В УПІ-АГРО я прийшла працювати близько трьох років тому – не так давно, але відчуваю себе на своєму місці. За цей час не лише глибше зрозуміла деякі особливості молочного виробництва, а й по-справжньому прикипіла душею до своєї роботи й колективу. Тут, на території молочно-товарного комплексу в Дзигівці, панує атмосфера підтримки, професійності та турботи – і про людей, і про тварин.

Моя робота пов’язана зі збутом молока – високоякісного продукту, який щодня надходить на різні переробні заводи України. Ми відвантажуємо близько 100 тонн молока на день і щоразу отримуємо лише схвальні відгуки від наших партнерів, а все тому, що наш пріоритет – це якість. Умови зберігання дотримані на 100%, приміщення – чисті, сучасні, відповідно до найвищих стандартів. Наше молоко – сертифіковане, тож продукція з нього відповідає усім вимогам експорту до ЄС, і за час моєї роботи ще не було жодної претензії щодо якості.

На підприємстві кожна корівка доглянута, нагодована, в чистоті й комфорті. Не дивно, що зараз ми маємо надзвичайно високі надої – понад 12 250 кг на корову – це результат системної роботи, професіоналізму та відповідальності.

Особливо пишаюся тим, що ферма УПІ-АГРО сьогодні – найбільша в Європі з м’якою прив’язною системою утримання корів та системою доїння Dell-Pro та входить у ТОП-10 ферм України. Цьому сприяли потужні зміни та трансофрмації галузі, які відбувалися безпосередньо на моїх очах – за час, коли я стала частинкою компанії.

Для мене обрана професія – не просто робота, а дійсно моя справа, яка має сенс і приносить задоволення, а Укрпромінвест-Агро – це місце, де поєднуються стабільність, чесність, повага до працівника і висока планка якості.

*За версією Forbes Ukraine у 2024 році