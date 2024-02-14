Ізраїль відкрив свій ринок для українських кормів

Українські виробники отримали можливість експортувати кормове борошно та кормові жири до Держави Ізраїль.

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Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що відповідні сертифікати погодили компетентні органи двох країн: "Ветеринарний сертифікат для супроводу борошна з птиці/пір’я/рибного борошна" та "Ветеринарний сертифікат для супроводу олій та жирів для годування тварин".

Відкриття ринків стало можливим завдяки спільній роботі фахівців Держпродспоживслужби та дипломатів МЗС України.

Погоджені форми ветеринарних сертифікатів зазначених категорій продукції оприлюднені на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі "Міжнародне співробітництво", рубрика "Сертифікати на експорт з України".

У відомстві нагадали, що першим кроком для здійснення експорту української продукції тваринного походження є запит оператора ринку до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем розташування.

"Держпродспоживслужба продовжує сприяти розширенню двосторонньої торгівлі та диверсифікації експорту продукції різних категорій, зокрема і кормів для тваринництва. Наразі опрацьовуються 220 напрямків щодо відкриття ринків іноземних країн по товарних позиціях: м'ясо, молочна продукція, рибна продукція, продукти бджільництва та інші", -підкреслив голова Держпродспоживслужба Сергій Ткачук.

Нагадаємо, у жовтні з Північною Македонією було погоджено форму сертифіката здоров’я для перероблених кормів для домашніх тварин (крім консервованих), призначених для відправлення до або для транзиту через цю балканську країну.