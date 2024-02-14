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Ізраїль відкрив свій ринок для українських кормів
Українські виробники отримали можливість експортувати кормове борошно та кормові жири до Держави Ізраїль.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Зазначається, що відповідні сертифікати погодили компетентні органи двох країн: "Ветеринарний сертифікат для супроводу борошна з птиці/пір’я/рибного борошна" та "Ветеринарний сертифікат для супроводу олій та жирів для годування тварин".
Відкриття ринків стало можливим завдяки спільній роботі фахівців Держпродспоживслужби та дипломатів МЗС України.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Погоджені форми ветеринарних сертифікатів зазначених категорій продукції оприлюднені на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі "Міжнародне співробітництво", рубрика "Сертифікати на експорт з України".
У відомстві нагадали, що першим кроком для здійснення експорту української продукції тваринного походження є запит оператора ринку до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем розташування.
"Держпродспоживслужба продовжує сприяти розширенню двосторонньої торгівлі та диверсифікації експорту продукції різних категорій, зокрема і кормів для тваринництва. Наразі опрацьовуються 220 напрямків щодо відкриття ринків іноземних країн по товарних позиціях: м'ясо, молочна продукція, рибна продукція, продукти бджільництва та інші", -підкреслив голова Держпродспоживслужба Сергій Ткачук.
Нагадаємо, у жовтні з Північною Македонією було погоджено форму сертифіката здоров’я для перероблених кормів для домашніх тварин (крім консервованих), призначених для відправлення до або для транзиту через цю балканську країну.