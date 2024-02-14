Израиль открыл свой рынок для украинских кормов

Украинские производители получили возможность экспортировать кормовую муку и кормовые жиры в Государство Израиль.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Соответствующие сертификаты согласовали компетентные органы двух стран: "Ветеринарный сертификат для сопровождения муки из птицы/перья/рыбной муки" и "Ветеринарный сертификат для сопровождения растительных масел и жиров для кормления животных".

Открытие рынков стало возможным благодаря совместной работе специалистов Госпотребпотребслужбы и дипломатов МИД Украины.

Согласованные формы ветеринарных сертификатов указанных категорий продукции обнародованы на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество", рубрика "Сертификаты на экспорт из Украины" .

В ведомстве напомнили, что первым шагом для осуществления экспорта украинской продукции животного происхождения является запрос оператора рынка территориального органа Госпродпотребслужбы по месту расположения.

"Госпродслужба продолжает содействовать расширению двусторонней торговли и диверсификации экспорта продукции различных категорий, в том числе и кормов для животноводства. В настоящее время прорабатываются 220 направлений по открытию рынков иностранных стран по товарным позициям: мясо, молочная продукция, рыбная продукция, продукты пчеловодства подчеркнул глава Госпродслужба Сергей Ткачук.

Напомним, в октябре с Северной Македонией была согласована форма сертификата здоровья для переработанных кормов для домашних животных (кроме консервированных), предназначенных для отправки в транзит или транзит через эту балканскую страну.