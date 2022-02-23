Основным поставщиком экзотических фруктов в Украину стала Турция

В 2021 году объемы импорта фруктов и орехов в Украину составили $835 млн долларов. Наибольшим спросом среди плодово-ягодной продукции в нашей стране традиционно пользуются цитрусовые и бананы.

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

В 2021 году вторая по величине доля – 10,2% – в структуре зарубежных поставок сельхозсырья в Украину пришлась на продукцию группы "Плоды и орехи" – преимущественно за счет цитрусовых, бананов и других экзотических плодов.

По данным Государственной таможенной службы Украины, в 2021 году объемы импорта плодов и орехов составили $835 млн долл. Это на 5% превысило показатель 2020 года в $795 млн.

По его словам, основным поставщиком продукции этой группы в Украину, по меньшей мере, последние 4 года остается Турция, из которой в прошлом году завезено более 289 тысяч тонн фруктов. В прошлом году доля Турции в стоимости отечественного импорта плодов составила 26,9%.

Также значительные закупки фруктов украинские компании провели в Эквадоре – 15,0 %. Значительно меньшие объемы поставок из Испании (5,5%), Колумбии (4,8%), Египта (4,8%), Коста-Рики (4,6%), Греции (3,4%) и Азербайджана (3 ,0%).

Совокупно эти восемь стран сформировали в 2021 году более 2/3 стоимости импорта продукции данной группы в Украину.

Наибольшим спросом среди плодово-ягодной продукции в нашей стране традиционно пользуются цитрусовые и бананы, которые в 2021 году сформировали 56% стоимости ее импорта.

В прошлом году также увеличились совокупные закупки других фруктов – фиников, инжира, ананасов, манго, винограда, киви, хурмы и тому подобное, на которые пришлось более четверти в структуре импортных поставок фруктов.

Отметим, в Украине дорожают бананы, которые в этот период являются одним из основных фруктов на полках супермаркетов. За 2 последние недели цена на них увеличилась на 7%, и теперь фрукт стоит около 31,70 грн за кг.