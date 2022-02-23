Основним постачальником екзотичних фруктів в Україну стала Туреччина

У 2021 році обсяги імпорту фруктів та горіхів в Україну становили $835 млн доларів. Найбільшим попитом серед плодово-ягідної продукції нашій країні традиційно користуються цитрусові та банани.

Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

У 2021 році друга за величиною частка – 10,2% – у структурі закордонних поставок сільгоспсировини в Україну припала на продукцію групи "Плоди та горіхи" – переважно за рахунок цитрусових, бананів та інших екзотичних плодів.

За даними Державної митної служби України, у 2021 році обсяги імпорту плодів та горіхів склали $835 млн дол. Це на 5% перевищило показник 2020 року у $795 млн.

За його словами, основним постачальником продукції цієї групи в Україну щонайменше останні 4 роки залишається Туреччина, з якої минулого року завезено понад 289 тисяч тонн фруктів. Минулого року частка Туреччини у вартості вітчизняного імпорту плодів становила 26,9%.

Також значні закупівлі фруктів українські компанії провели в Еквадорі – 15%. Значно менші обсяги постачання з Іспанії (5,5%), Колумбії (4,8%), Єгипту (4,8%), Коста-Ріки (4,6%), Греції (3,4%) та Азербайджану (3 0%).

Сукупно ці вісім країн сформували у 2021 році понад 2/3 вартості імпорту продукції цієї групи в Україну.

Найбільший попит серед плодово-ягідної продукції в нашій країні традиційно мають цитрусові та банани, які у 2021 році сформували 56% вартості її імпорту.

Минулого року також збільшилися сукупні закупівлі інших фруктів – фініків, інжиру, ананасів, манго, винограду, ківі, хурми тощо, на які припало понад чверть у структурі імпортних поставок фруктів.

Зазначимо, в Україні дорожчають банани, які в цей період є одним із основних фруктів на полицях супермаркетів. За останні 2 тижні ціна на них збільшилася на 7%, і тепер фрукт коштує близько 31,70 грн за кг.