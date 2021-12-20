В Украине существенно упало производство яиц

За 11 месяцев 2021 года в Украине произведено 13,11 млрд штук яиц, что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Согласно данным Государственной службы статистики, сельскохозяйственные предприятия получили 6,37 млрд яиц (на 22,9% меньше), хозяйства населения – 6,74 млрд (на 2,3% меньше).

Больше всего яиц за этот период получили в Киевской области – 3,03 млрд штук. Это на 5,1% меньше, чем за 11 месяцев 2020 года.

Второе место по производству яиц заняла Черкасская область – 720,3 млн штук, на 4,4% меньше, на третьем – Винницкая область (678,7 млн штук, на 13,5% меньше).

Наименьший объем производства яиц за этот период продемонстрировала Луганская область, где получили 73,5 млн штук. В то же время этот регион на 12,4% улучшил свой показатель годичной давности.

Следом за ним идут Одесская (129,7 млн штук, на 22,2% меньше) и Николаевская (146,2 млн штук, на 23,1% меньше) области.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев этого года в Украине было произведено 146 тысяч тонн курятины, что на 20,8% больше, чем в прошлом.

Украина также нарастила производство субпродуктов домашней птицы – на 2,3% в год.

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