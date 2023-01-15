Війна збільшила продажі українського вина

Ставлення до українського вина змінилося останніми місяцями. У приватних розмовах майже всі винороби відмітили, що в 2022 році продажі значно зросли.

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Про це повідомив засновник і генеральний директор "СерцеВина" Роман Заяць, пише Аgroportal.ua.

"Не всі, відверто кажучи, були готові до певного ажіотажу, але це факт: війна змінила ставлення до українського вина. Попри складні часи, виноробням гріх жалітися на продажі", - зазначив він.

За його словами, збільшення продажів вина відбулася з кількох причин.

По-перше, так званий "сухий закон" на початку повномасштабної війни сприяв прямим продажам. Крім того, останнім часом ресторани та бари нарешті захотіли мати українські вина у своїх винних картах.

Також українські вина вирушили на експорт, а для задоволення винних потреб симпатиків України за кордоном треба дуже багато вина.

Ще одним фактором зростання продажів став той факт, що платоспроможні українці почали купувати більше місцевого продукту.

Крім того, популярністю користується крафтове українське вино, яке можна придбати переважно онлайн.

"Марно говорити, що до війни всі наші намагання розказати Україні та світу про локальне виноробство просто ігнорувалися", — зазначає експерт.

Заяць припускає, що на нас очікує ренесанс у ставленні до української виноробної справи.

"Принаймні розпочався процес підтримки українського вина через гаманці українців", - додав він.

Зазначимо, мережі магазинів в Японії YamaYa та Gyomu Super відтепер продають вино українського виробництва.