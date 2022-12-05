В Японії в магазинах почали продавати українські продукти

Мережі магазинів в Японії YamaYa та Gyomu Super запустили в продаж продукти українського виробництва. Про це 5 грудня в Facebook повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

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"Відразу дві мережі продуктових магазинів Японії порадували появою українських продуктів - вино 1821 у YamaYa і розширений асортімент солодощів Ascania (бо вони вже були присутні на ринку) у Gyomu Super", — розповів посол.

Зазначимо, що продукція в японських магазинах виготовлена на імпорт, тому упаковка може відрізнятися, від тєї, що українці звикли бачити в магазинах.

Нагадаємо, нещодавно в Україні запустили проєкт Ucare by FoodTech Shelf , який допомагає налагодити зв'язки українських виробників продуктів харчування з ритейлерами в Європі та США. Проєкт UCARE ставить собі за мету стати "містком" між ними, створюючи в закордонних супермаркетах спеціальні "українські полиці".

Долучитися до проєкту українські виробники можуть, подавши заявку на сайті.

Крім того, українські виробники равликів, призначених для споживання людиною, розпочали експорт продукції до Греції,