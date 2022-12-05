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В Японії в магазинах почали продавати українські продукти
Мережі магазинів в Японії YamaYa та Gyomu Super запустили в продаж продукти українського виробництва. Про це 5 грудня в Facebook повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.
"Відразу дві мережі продуктових магазинів Японії порадували появою українських продуктів - вино 1821 у YamaYa і розширений асортімент солодощів Ascania (бо вони вже були присутні на ринку) у Gyomu Super", — розповів посол.
Зазначимо, що продукція в японських магазинах виготовлена на імпорт, тому упаковка може відрізнятися, від тєї, що українці звикли бачити в магазинах.
Нагадаємо, нещодавно в Україні запустили проєкт Ucare by FoodTech Shelf, який допомагає налагодити зв'язки українських виробників продуктів харчування з ритейлерами в Європі та США. Проєкт UCARE ставить собі за мету стати "містком" між ними, створюючи в закордонних супермаркетах спеціальні "українські полиці".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Долучитися до проєкту українські виробники можуть, подавши заявку на сайті.
Крім того, українські виробники равликів, призначених для споживання людиною, розпочали експорт продукції до Греції,