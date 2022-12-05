В Японии в магазинах начали продавать украинские продукты

Сети магазинов в Японии YamaYa и Gyomu Super запустили в продажу продукты украинского производства. Об этом 5 декабря в Facebook сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

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"Сразу две сети продуктовых магазинов Японии порадовали появлением украинских продуктов - вино 1821 года в YamaYa и расширенный ассортимент сладостей Ascania (потому что они уже присутствовали на рынке) в Gyomu Super", - рассказал посол.

Отметим, что продукция в японских магазинах изготовлена на импорт, поэтому упаковка может отличаться от той, которую украинцы привыкли видеть в магазинах.

Напомним, недавно в Украине запустили проект Ucare by FoodTech Shelf, помогающий наладить связи украинских производителей продуктов питания с ритейлерами в Европе и США. Проект UCARE ставит своей целью стать "мостиком" между ними, создавая в зарубежных супермаркетах специальные "украинские полки".

Включиться в проект украинские производители могут, подав заявку на сайте.

Кроме того, украинские производители улиток, предназначенных для потребления человеком, начали экспорт продукции в Грецию,