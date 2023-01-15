Война увеличила продажи украинского вина

Отношение к украинскому вину изменилось в последние месяцы. В частных разговорах почти все виноделы отметили, что в 2022 году продажи значительно выросли.

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Об этом сообщил основатель и генеральный директор "СердцеВина" Роман Заяц, пишет Аgroportal.ua.

"Не все, откровенно говоря, были готовы к определенному ажиотажу, но это факт: война изменила отношение к украинскому вину. Несмотря на сложные времена, винодельням грех жаловаться на продажи", - отметил он.

По его словам, увеличения продаж украинского вина произошло по нескольким причинам.

Во-первых, так называемый "сухой закон" в начале полномасштабной войны способствовал прямым продажам. Кроме того, в последнее время рестораны и бары наконец-то захотели иметь украинские вина в своих винных картах.

Также украинские вина отправились на экспорт, а для удовлетворения винных потребностей симпатиков Украины за границей нужно очень много вина.

Еще одним фактором роста продаж стал тот факт, что платежеспособные украинцы стали покупать больше местного продукта.

Кроме того, популярностью пользуется крафтовое украинское вино, которое можно приобрести в основном онлайн.

"Напрасно говорить, что до войны все наши попытки рассказать Украине и миру о локальном виноделии просто игнорировались", — отмечает эксперт.

Заяц предполагает, что нас ожидает ренессанс в отношении украинского винодельческого дела.

"По крайней мере, начался процесс поддержки украинского вина через кошельки украинцев", - добавил он.

Отметим, сети магазинов в Японии YamaYa и Gyomu Super теперь продают вино украинского производства.