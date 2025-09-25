Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 22–28 вересня 2025

Експерти Асоціації “М'ясної галузі” оприлюднили прогноз закупівельних цін на період 22-28 вересня 2025 року. Очікується, що вартість живих свиней триматиметься на рівні 97-98 грн/кг протягом наступного тижня. Прогноз базується на оцінці поточного рівня споживання свинини, змін у структурі попиту та пропозиції, вагомих чинників, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні коливання, надходження імпорту, зміни валютних курсів тощо). Прогнозні ціни акумулюють статистичну інформацію щодо цінової динаміки на ринку та слугують орієнтиром для м'ясопереробних підприємств і свинокомплексів.

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Четвертий тиждень український ринок демонструє стабільність галузі. Середня закупівельна ціна на свиней становила 97.8 грн. станом на 4 вересня.

Динаміка середніх закупівельних цін на живець свиней в Україні; джерело: Аналітичний відділ АСУ

Регіональне ціноутворення наразі виглядає наступним чином:

Західні області: 97–97,5 грн/кг (найнижчі показники);

Центральні регіони: 97–100 грн/кг (проміжні значення);

Східні ринки: 100–103 грн/кг (найвищі базові ціни);

Важкі свині (вагою 160+ кг): 110–120+ грн/кг.

Імпорт поки не тисне на ціни, тому учасники ринку налаштовані оптимістично і прогнозують збереження стабільності.

Ціна на свинину у світі

Аналіз міжнародних торговельних майданчиків показує неоднорідну картину.

На німецькій біржі VEZG прогнозовані ціни становлять 1,85 євро за кілограм напівтуш кондиційних свиней (що дорівнює 90,14 грн/кг) та 1,00 євро за кілограм напівтуш свиноматок (48,73 грн/кг). Усі наведені показники не включають ПДВ.

Польський ринок, представлений біржею Cennik Rolnicze, демонструє середню ціну на живих свиней на рівні 5,89 злотого за кілограм (66,85 грн/кг).

При цьому діапазон коливань досить широкий – від 5,00 до 6,80 злотих за кілограм (56,75-77,18 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2025 рр. у євро / 100 кг ваги туші

(ЄС, Бразилія, США та Канада); джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

2,01 (-1%) €/кг у ЄС;

1,82 (+4%) €/кг у Бразилії;

2,00 (-2%) €/кг у США;

1,56 (+2%) €/кг у Канаді.

Усі ціни вказані за забійну вагу.

Ці показники свідчать про різноспрямовані тенденції на провідних світових ринках. В той час як європейський та американський сегменти демонструють незначне зниження, латиноамериканський та канадський ринки показують позитивну динаміку.