Boeing инвестирует $450 миллионов в создание автономного летающего такси

Американский производитель самолетов Boeing инвестирует еще 450 миллионов долларов в идею производителя электрических летающих такси Wisk по созданию автономного летающего такси. Об этом сообщает издании Reuters.

По информации СМИ, Boeing рассматривает эту возможность как быстрое внедрение инноваций в различных областях.

"Мы считаем, что большое стратегическое преимущество Wisk состоит в том, чтобы перейти прямо к беспилотному самолету, внедряя эти принципы на каждом уровне проектирования и разработки", — рассказал главный стратегический директор Boeing Марк Аллен.

Boeing отказался назвать дату выхода на рынок того, что компания называет пассажирским автомобилем Wisk шестого поколения. При этом источники Reuters сообщают, что его могут передать на сертификацию примерно в 2028 году.

Возможно, это будет первый автономный пассажирский автомобиль, сертифицированный в США.

Напомним, калифорнийская компания Wisk, принадлежащая Boeing и Kitty Hawk — компании по производству воздушных транспортных средств, созданной соучредителем Google Ларри Пейджем, — является одним из десятков производителей электрических вертикальных взлетно-посадочных аппаратов (eVTOL), но отличается тем, что сосредоточила свои усилия на автономном полете.

Производители транспортных средств постепенно осваивают производство беспилотных летающих аппаратов.

В начале 2022 года лондонский стартап Bellwether Industries опубликовал кадры первого беспилотного полета прототипа своего частного летающего автомобиля Volar eVTOL.

Дог этого дизайнерская студия Lazzarini (Италия) представила модель огромного летающего судна Air Yacht, предназначенного для морских или воздушных путешествий.