В Великобритании протестировали футуристический летающий автомобиль Volar (ВИДЕО)

Лондонский стартап Bellwether Industries опубликовал кадры первого беспилотного полета прототипа своего частного летающего автомобиля Volar eVTOL.

К 2028 году компания намерена вывести свой самолет eVTOL на рынок в качестве частного транспортного средства.

В Bellwether Industries считают неизбежным то, что люди начнут летать на автомобилях в течение следующего десятилетия.

Летающий автомобиль Volar предназначен для поездок внутри города. Окончательная версия будет иметь ширину примерно 10,5 футов (3,2 метра) и вместит до пяти пассажиров.

В компании сообщили, что последняя модель Volar будет летать на высоте около 3000 футов (914 метров), достигая скорости 135 миль в час (217 км/ч). Ожидается, что продолжительность работы батареи составит примерно 90 минут, что аналогично работающим моделям летающих такси, таким как самолет Lilium eVTOL .

Как отмечает Bellwether в видео, эти тесты предоставят бесценные данные, которые помогут им улучшить свою систему полета.

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