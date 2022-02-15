Газа много, но покупать некому: на АЗС объясняют падение спроса на топливо сокращением трафика на треть из-за Covid-19

Оптовые поставщики сжиженного газа отмечают сильное снижение продаж топлива, вызванное падением спроса в рознице из-за пика заболеваемости населения коронавирусной инфекцией, сообщает Enkorr.

"На прошлой неделе торговля была совсем дохлой", — цитирует профильное издание владельца трейдинговой компании, "выразившего мнение большинства торговцев".

По его словам, это привело к созданию избыточных запасов на большинстве газонаполнительных станций, причем ситуация практически одинаковая во всех регионах: "газа приехало много, а реализации нет".

По словам представителя крупной розничной сети, в среднем по стране в феврале падение продаж составило около 10%, при этом в столичном регионе темп падения продаж оказался вдвое выше. Трейдер связывает такое явление с пиком очередной волны эпидемии.

"Очень много народу болеет. По Киеву трафика на 30% меньше по сравнению с январем", — указывает представитель сети АЗС.

Снабженец другой сети в свою очередь отмечает, что в воскресенье, 13 февраля, и в понедельник, 14 февраля, продажи резко возросли, а в крупных городах начали возвращаться пробки на дорогах.

"Думаю, за неделю-полторы мы потребим избыток за счет отложенного спроса, и рынок снова сбалансируется", — прогнозирует он.

В целом поставки в Украину автогаза, по данным консалтинговой группы "А-95", за первые 13 дней февраля составили 44,7 тысячи тонн, увеличившись на 3,5 тысячи тонн относительно аналогичного периода января.

В частности, "БНК-Украина" нарастила импорт СУГ из Беларуси (Речицкий ГПЗ и Мозырский НПЗ) до 5,4 тысячи тонн. Также рост поставок в эти дни зафиксирован и из Казахстана, хотя производитель в лице "Тенгизшевройл" отправляет лишь заявленные ресурсы по TERM-контрактам, а дополнительных объемов, по данным "А-95", в феврале не будет.

"В январе хотели выгрузить на 10 тысяч больше, но сорвали план из-за сбоя в Казахстане. А в феврале уже российская сторона дополнительные объемы не согласовала, хотя спрос на них был бы", — отмечает представитель крупной трейдинговой компании.

В то же время импорт сжиженного газа из России немного снизился — до 13 тысяч тонн. При этом крупнейшим поставщиком оказался нарастивший отгрузки вдвое "Газпром" (4 тысячи тонн). Нарастил поставки и "Лукойл", ранее заметно снизивший их в январе.

"Роснефть", наоборот, вдвое сократила поставки и за 13 дней привезла в Украину лишь 3,1 тысячи тонн. Компания SNEL Energy, эксклюзивный поставщик СУГ "Роснефти", обещает нормализацию отгрузок на этой неделе.

Отметим, что по состоянию на конец дня 14 февраля, по данным Министерства здравоохранения, фиксировалось максимальное за все время эпидемии Covid-19 число заболевших — 657,5 тысячи, или 1,75% населения подконтрольной Украине территории. В частности, в Киеве больных сейчас 52,4 тысячи, или около 1,77% населения. Наибольший же показатель на сегодня в Одесской области, где "официально" болеют Covid-19 около 2,84% населения.