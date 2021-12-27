В Узбекиcтане запустили первый завод по производству сжиженного газа: стоимость проекта $3,6 млрд

В Кашкадарьинской области Узбекистана начал работать завод UzGTL по производству сжиженного газа из энергоносителя, добываемого на территории этой страны, сообщает Reuters.

Проект стоимостью 3,6 млрд долларов обеспечит переработку газа, добываемого внутри страны, и снизит зависимость Узбекистана от импорта нефтепродуктов.

На заводе планируют производить 1,5 миллиона тонн синтетического жидкого топлива в год. Он будет вырабатывать керосин, дизтопливо и сжиженный природный газ.

На церемонии запуска выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он заявил, что на полную мощность завод выйдет к концу 2022 года.

«Эта новая инновационная технология позволяет нам увеличить производство керосина и дизельного топлива в зависимости от их рыночных цен», - сказал Мирзиёев, добавив, что в сейчас Узбекистан импортирует нефтегазовые продукты на сумму 1 миллиард долларов.

Завод будет потреблять 3,6 миллиарда кубометров газа в год из близлежащего Шуртанского газового месторождения и перерабатывающего завода, где одновременно запустили проект по увеличению добычи в три раза.

Марсель Краузе, технический директор UzGTL, сказал, что южноафриканская компания Sasol (SOLJ.J), участвующая в строительстве первого завода по производству сжиженного газа в Катаре, была технологическим партнером UzGTL наряду с американской энергетической компанией Chevron (CVX.N).

Напомним, рост цен на газ привел к энергетическому кризису в Европе. 21 декабря 2021 года цены на газ превышали 2200 долларов за тысячу кубометров — это исторический рекорд. Они начали стремительно расти после разворота на реверс газопровода "Ямал — Европа".

24 декабря 2021 года цены стремительно обвалились на фоне восстановления доли ветровой генерации в Европе после минимальных значений накануне. В результате газ стоил уже 1240 долларов за тысячу кубометров. Но ситуация на энергорынке остается сложной.

По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, решить вопрос энергобезопасности Украины может помочь строительство собственного LNG-терминала, но на сегодняшний день Украина не имеет необходимую инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа.