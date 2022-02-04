Импорт подержанных иномарок в Украину в 6 раз выше, чем продажи новых: в январе предпочитали Renault Megane

В течение января 2022 года украинцы зарегистрировали 31,6 тысячи подержанных легковых автомобилей, которые ввезены из-за границы. Большинство из них с бензиновыми двигателями. Об этом сообщает "Укравтопром".

Количество регистраций импортного секонд-хенда почти на 25% превысило показатель января 2020 года. Причем число подержанных иномарок в шесть раз превысило объем продаж новых легковых автомобилей.

52% ввезенного в Украину автомобильного секонд-хенда оборудованы бензиновыми двигателями. Доля дизельных машин составила 37%, автомобилей с ГБО — 7%, на электромобили и гибриды пришлось 4% от общего количества впервые зарегистрированных в январе легковушек с пробегом.

Самый популярный подержанный автомобиль января — Renault Megane. За месяц в Украине зарегистрировали 2 174 авто этой модели.

На втором месте Volkswagen Golf — 1 917 растаможенных и зарегистрированных автомобилей этой модели.

Третий результат у Volkswagen Passat — украинцы стали собственниками 1791 машины.

В пятерке лидеров также Skoda Octavia — ее купили 1 460 украинцев, у Ford Focus результат 1 088 машин.

Тенденция значительного преобладания импортного секонд-хенда над продажами новых автомобилей возникла во время пандемии коронавируса. В декабре прошлого года в Украине зарегистрировали 47,3 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 18% больше, чем за тот же период 2020 года. Причем в 2021 году наиболее популярной маркой среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen.

При этом в последние месяцы быстро восстанавливает объемы и украинский автопром. Прирост производства произошел в основном за счет легковушек.