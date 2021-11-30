Компания Renault создала летающий автомобиль (ВИДЕО)

Компания Renault объединилась с дизайнерской фирмой TheArsenale, чтобы создать настоящий летающий автомобиль размером с человека. Компания превратила легендарное авто Renault '4' в дрон. Об этом сообщает Engadget.

Автомобиль модернизировали в честь 60-летия выпуска Renault '4'. Таким образом, компания хочет показать, как бренд может развиться через 60 лет. Летающий автомобиль назвали AIR4.

"AIR4 - это символ независимости и свободы, рожденный осознанием того, что движение на дорогах увеличивается, а мир над нами ничем не стеснен", — отметили в Renault.

Корпус AIR4 полностью изготовлен из углеродного волокна и оснащен батареей емкостью 22 000 мАч (без напряжения), общей мощностью 90 000 мАч.

Летающий автомобиль полностью выполняет все функции, которые присущи обычным машинам, только он летает, а не ездит. Водитель может сесть в авто и взлететь на нем. AIR4 может взлетать на высоту 700 м и развивать скорость до 90 км/ч.

Он также может совершать горизонтальный полет со скоростью до 26 м/с при наклоне 45 градусов.

На данный момент компания не планирует организовать массовое производство этого авто. AIR4 покажут на выставках в музее Atelier Renault в Париже и других странах мира (Майами, Нью-Йорке и Макао) в 2022 году.

Ранее похожую задумку воплотила в реальность компания Airbus. Она презентовала летающее электротакси CityAirbus NextGen. По информации телеканала, воздушное судно похоже на вертолет с лопастями, как у спиннера. Аппарат вмещает четырех пассажиров и развивает скорость до 120 км/ч.

А в сентябре 2020 года в Японии летающее авто впервые поднялось в воздух с человеком на борту. Тогда стартап SkyDrive испытал одноместную модель, которая может держаться в воздухе лишь 5-10 минут.