Літнє ТО: які деталі найчастіше виходять з ладу?

Літо — сезон, коли автомобілі експлуатуються найінтенсивніше: спека, тривалі поїздки, підвищене навантаження на двигун і шини. Команда Delo.ua розібралася, у чому особливості підготовки автомобіля до проходження техогляду в літній період, кому в Україні він досі обов'язковий під час воєнного стану і чи потрібен техогляд на бус.

Чи потрібно проходити техогляд під час воєнного стану

Обов'язковий техогляд авто для приватних легкових автомобілів в Україні скасували ще у 2011 році, і воєнний стан на це рішення жодним чином не вплинув. Так, приватні власники, які не використовують машину для заробітку, від планової перевірки звільнені.

Водночас це не стосується всіх без винятку транспортних засобів: для комерційного й підвищено небезпечного транспорту технічний огляд авто залишається обов'язковим і під час війни.

Згідно з чинними правилами, обов'язковий технічний контроль поширюється на:

легкові автомобілі, які використовуються для комерційних перевезень (зокрема таксі) або отримання прибутку, а також вантажні автомобілі до 3,5 т, що використовуються для отримання прибутку раз на два роки;

вантажівки вантажопідйомністю понад 3,5 т щороку;

автобуси та транспортні засоби, що використовуються для перевезення пасажирів з метою отримання прибутку, а також транспорт, що перевозить небезпечні вантажі двічі на рік.

Як зазначає УНІНАН, заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач заявляв, що Україна має запровадити обов'язковий технічний контроль для всіх легкових автомобілів відповідно до зобов'язань перед Європейським Союзом.

«Ми готуємо зараз законопроєкт. Євросоюз нам поставив цей критерій змін до кінця 2027 року. Тобто до кінця наступного року в нас мають бути прийняті за пропозицією або за розумінням Європейського Союзу зміни до законодавства, які встановлять норму про проходження обов'язкового періодичного контролю транспортних засобів - всіх абсолютно, в тому числі легкових, які зараз його не проходять», — зазначив Деркач.

За його словами, необхідні законодавчі зміни мають бути ухвалені до кінця 2027 року. Водночас питання залишається політично чутливим, а конкретної дати запровадження техогляду для всіх приватних авто наразі не визначено. Деякі народні депутати виступають проти запуску обов'язкового техогляду для всіх легкових авто саме під час війни, хоча й не заперечують саму реформу як таку.

Чи потрібен техогляд на бус

Питання щодо мікроавтобусів виникає у власників особливо часто, адже такий транспорт можуть використовувати і як приватний, і як комерційний. Відповідь залежить саме від мети використання: техогляд на бус є обов'язковим, якщо він застосовується для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку: наприклад, працює на маршруті чи здійснює комерційні перевезення.

Для таких транспортних засобів діють такі вимоги:

мікроавтобуси та вантажні автомобілі до 3,5 т, що використовуються для отримання прибутку раз на два роки;

пасажирські автобуси та мікроавтобуси, що перевозять пасажирів з метою отримання прибутку двічі на рік, незалежно від строку експлуатації.

Якщо ж мікроавтобус використовується виключно в приватних цілях, як-то, для сімейних поїздок чи перевезення власних вантажів без комерційної мети, обов'язок проходити плановий техогляд на нього не поширюється.

Особливості літньої експлуатації

Влітку автомобіль зазнає специфічного навантаження, яке відрізняється від зимового. Висока температура повітря й асфальту прискорює знос гумових і пластикових компонентів, підвищує ризик перегріву двигуна та впливає на тиск у шинах. Фахівці рекомендують власникам комерційного транспорту, для якого техогляд обов'язковий, особливо ретельно готуватися до перевірки саме в спекотний період.

Хоча не всі ці вузли входять до переліку обов'язкових перевірок під час ОТК, їхній технічний стан особливо важливий для безпечної експлуатації автомобіля влітку:

система охолодження двигуна, адже перегрів у спеку є однією з найпоширеніших причин поломок;

стан шин, зокрема глибина протектора та відсутність пошкоджень, спричинених розм'якшенням покриття в спеку;

кондиціонер і система вентиляції салону, оскільки справність цих систем впливає на комфорт і безпеку водія в дорозі;

гальмівна система, тому що буде підвищене навантаження в літній сезон, особливо в поїздках із причепом чи повним завантаженням, прискорює знос гальмівних колодок.

Сама процедура технічного огляду авто незалежно від сезону включає перевірку гальмівної та рульової систем, роботи зовнішніх світлових приладів, стану кузова, шин та відповідності екологічним нормам.

Процес супроводжується обов'язковою фото- та відеофіксацією, а результати оформлюються у вигляді електронного протоколу, який вносять до єдиної державної бази даних. Це стосується всіх категорій транспорту, для яких перевірка є обов'язковою.

Що загрожує за відсутність техогляду

Керування транспортним засобом без чинного протоколу обов'язкового технічного контролю, якщо він є обов'язковим для конкретної категорії авто, тягне за собою адміністративну відповідальність.

За першим порушенням передбачено штраф 340 грн, повторне порушення протягом року карається штрафом від 850 до 1700 грн, а в окремих випадках суд також може застосувати позбавлення права керування транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт від 5 до 10 діб.

У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, що обов'язковий технічний контроль є вимогою законодавства, а не формальністю: справність автомобіля впливає на безпеку не лише самого водія, а й інших учасників дорожнього руху.

Для власників комерційного транспорту та мікроавтобусів, які підпадають під обов'язкову перевірку, дотримання встановлених термінів техогляду залишається актуальним і в умовах воєнного стану, тож жодних винятків для цих категорій наразі не передбачено.