"Tesla так не умеет" — управляющий партнёр UNIT.City Константин Евтушенко о новом электрокаре BMW, экологии и шеринге

Электрокары — автомобили будущего. Они удобнее, безопаснее и меньше вредят планете. Об этом как никто другой знает Константин Евтушенко – украинский предприниматель, управляющий партнёр UNIT.City и амбассадор BMW в Украине.

В новом выпуске на своем YouTube-канале основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий вместе с Константином показали флагманский электрокар BMW iX, обсудили, чем он лучше Tesla, вопросы экологии, а также почему провальный кейс ценнее успешного. В спецпроекте "Свое дело с Василием Хмельницким" Delo.ua приводит самое важное из разговора предпринимателей.

Чем электрокар лучше обычного автомобиля

Как рассказывает Евтушенко, BMW iX - первый полностью электрический кроссовер и новый флагман BMW Group, одной из главных миссий которых является значительное сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу. К 2030 году в компании обещают, что более половины их продаж будут электрическими.

BMW iX

"В этой машине есть одна особенность, которая меня поразила. Когда едете по узкой дороге, а потом доезжаете до тупика и вам нужно сдавать назад — это очень неудобно. Здесь это решается нажатием одной кнопки. Мы можем продолжать беседу, а машина сама знает, что ей нужно делать. Мне даже не нужно держать руль или нажимать педали. Tesla так не умеет", - говорит управляющий партнёр UNIT.City.

BMW iX

По его словам, когда Tesla выпустила свой флагман, она разорвала рынок, а теперь все равняются на этот электромобиль. "Но давайте будем честны — это технологическая компания, она не умеет делать автомобили с точки зрения "начинки", качества материалов. А вот BMW использует качественную внутреннюю отделку, не использует химию при обработке кожи, ради экологичности делают гарнитуру из переработанного пластика", - отмечает Евтушенко.

BMW iX

Объяснил предприниматель также, почему электромобили безопаснее обычных машин. Так, в электрокаре нет 80% всех тех запчастей, которые есть в обычном автомобиле. Пустоты создают дополнительную безопасность для водителя и пассажиров, а технологии делают электрокары абсолютно автономными.

На одном заряде BMW iX может проехать 650 км. Чтобы зарядить электрокар полностью на станции, понадобится два часа, но для поездки в 100 км достаточно всего 10-15 минут. Однако 90% всех владельцев электромобилей заряжают его дома через обычную розетку за ночь, говорит Евтушенко. Это обходится примерно в 160 грн. На зарядных станциях тариф на скоростную зарядку около 8,99 грн — это дешевле чем заправляться бензином.

Как может помочь шеринговая экономика

По словам бизнесмена, UNIT.City — партнер BMW Украина именно в развитии "электромобильности". "Для нас это очень важно, поскольку инновационный парк должен задавать тренды будущего, а будущее в транспортировке — это только электрокары. Поэтому у нас есть целый соответствующий кластер с различными зарядками различных производителей. Самое важное, что мы с BMW и MINI запустили проект каршеринга, который позволяет всем резидентам UNIT.City взять автомобиль и пользоваться ним за совсем небольшую плату", - рассказывает Евтушенко.

Этим в парке хотят сказать, что будущее за шеринговой экономикой, при которой можно не покупать электромобиль, чтобы 90% он был где-то в простое, а можно просто брать нужное в аренду. Второй принцип, который воплощают проектом — город 15 минут.

"Сегодня одна из самых больших проблем мегаполиса — это трафик, пробки. 15 минут — новый стандарт ЕС. Это означает, что за это время человек должен мочь добраться до самых важных сервисов: к дому, работе, образованию, медицине. То есть все должно быть рядом. Но часто это сделать невозможно", - говорит предприниматель. Решение такой проблемы: либо использовать общественный транспорт, либо шеринговые услуги.

Почему важно заботиться об экологии

При этом, как бы все не любили свои бензиновые автомобили, будущее за электромобилями, вариантов нет, уверен Евтушенко. Это происходит на уровне регуляции: ЕС "закручивает гайки" всем производителям автомобилей в плане выбросов.

Константин Евтушенко

По словам предпринимателя, теперь мировые корпорации кроме своей основной миссии имеют еще и задачу улучшить ситуацию с выбросами углерода. "Сегодня все говорят про углеродный налог, который скоро введут в ЕС. Если продукт не будет хотя бы частично изготовлен с помощью альтернативных источников энергии, его обложат дополнительным налогом. Соответственно, продукт буде неконкурентным", - поясняет предприниматель.

Василий Хмельницкий также отметил важность заботы об экологии. "Я очень поддерживаю борьбу с глобальным потеплением. Мне 55 лет и сейчас в декабре идет дождь. Когда мне было 10 лет, в декабре были сугробы ростом с меня. Если мы не будем заботиться о природе, через 20-30 лет зимой будет теплая погода, но летом все будут страдать от жары, не будет урожая", - говорит бизнесмен.

По его словам, об этом должны задуматься и украинцы, которые занимаются производством, поскольку это влияет на себестоимость товара, а значит и на его прибыльность. "Сегодня об этом никто не говорит, поскольку у нас привыкли решать проблемы по мере их поступления. Но на решение уйдет время, за которое можно очень много потерять", - говорит Хмельницкий.

Он объясняет, что обычно к экологии пренебрежительно относятся в развивающихся странах, поскольку там хотят поднять экономику. Чтобы та росла быстро, жертвуют всеми экологичными нормами. "В развитых странах думают уже не только про рост экономики, но и про образ жизни. О планете задумываются только сытые люди", - подытожил предприниматель.

Как делать ошибки и извлекать из них ценные выводы

Константин Евтушенко также рассказал о том, как только начинал проекты, связанные с электрокарами. "Еще в 2014 году я пришел к Василию Ивановичу, заявил, что за электрокарами будущее и предложил воплотить какие-то общие проекты. Хмельницкий согласился, но отметил — "это будущее, но не в Украине", - рассказывает предприниматель.

По словам Хмельницкого, перспективы заработать на электромобилях они увидели в Турции. Начало было отличное: мэр Анталии даже заявил, что сам готов взять на мэрию десять машин. Но впоследствии идея просто разбилась о менталитет местных.

Это очень важно — когда заходишь в другую страну, нужно обязательно изучать особенности и привычки ее населения Василий Хмельницкий Основатель холдинга UFuture

Для наглядности предприниматели привели пример: в Турции они провели эксперимент, дав две машины водителям такси. Один ездил неплохо, а второй заявил, что машина не работает. Но он не знал, что в автомобилях есть трекеры и бизнесменам было известно все, что с ними происходит и где они ездят. Оказывается, водитель просто приезжал на электрокаре к себе домой, ставил его, брал привычный автомобиль и куда-то уезжал. "Когда мы ему рассказали об отчетности, вместо извинений он обиделся и просто бросил трубку", - рассказывает Хмельницкий.

Евтушенко же подытожил, что когда все говорят, какая классная идея, хотя она еще не воплощена, и когда никто ее не критикует — это сигнал о том, что возможно, не все так хорошо. Поэтому важно найти человека, который проанализирует проект и найдет его минусы.

О том, как братья-предприниматели построили первый завод в Украине по производству алюминиевых лестниц, читайте на страницах спецпроекта "Свое дело с Василием Хмельницким"!