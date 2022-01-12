У Зеленского заявили, что в 2022 году в Украине запустят программу субсидирования ставки лизинга электромобилей

В конце первого или начале второго квартала 2022 года в Украине начнет действовать программа субсидирования процентной ставки лизинга электромобилей. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В Германии, Франции, Италии 70% покупок авто – это лизинг стоимостью 0,5-1,5%. У нас 12%, 15%, 17%. За четыре года человек оплачивает стоимость автомобиля дважды. Тут запустим такую же программу (субсидирования процентной ставки – ИФ), только не со всеми автомобилями, а с электромобилями. Это будет стимулировать "зеленую" трансформацию в стране", — заявил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

По его словам, в первое время это будет помощь гражданам, а не собственному производству, которого в Украине пока нет, но через два года она может быть распространена на производителей, которые локализуют в стране свои мощности.

"Я хорошо знаю эту индустрию, кроме того, мы консультировались с автопроизводителями. Два года нужно, чтобы осуществить локализацию производства электромобилей. Эта программа будет действовать в универсальном виде два года, а дальше будет распространяться на производителей, которые локализовали производство. Посылаем такой сигнал рынку: если хотите удержать свой продукт конкурентоспособным не только сейчас, но и через два года, занимайтесь локализацией", — сказал Шурма.

В Украине хотят на государственном уровне стимулировать граждан пользоваться электромобилями. Так, разработана госпрограмма поддержки развития сети скоростных электрозарядных станций на основных автодорогах из Киева во Львов, в Одессу и Днепр. В Мининфраструктуры считают, что поскольку спрос на электротранспорт в Украине становится все больше, важно увеличить количество "скоростных" зарядных станций постоянного тока.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предложило также внести изменения в Государственные строительные нормы, согласно которым электрозарядные станции должны обязательно проектироваться на автозаправочных станциях.

Напомним, Инновационный парк UNIT.City вместе с BMW и MINI Украина объявили о запуске пилотного проекта аренды электромобилей для резидентов парка под названием U.Go. Сейчас воспользоваться сервисом могут резиденты и сотрудники иннопарка, у которых есть водительское удостоверение и опыт управления автомобилем более двух лет. Первые два часа пользования автомобилями бесплатны. Последующее время оплачивает компания, в которой работает резидент.

Фото: Depositphotos