В 2021 году б/у автомобили в Украине подорожали на 70%, средний бюджет на покупку — $10,5 тысяч

Несмотря на карантинные ограничения, в Украине активно восстанавливается рынок автомобилей. О такой тенденции Delo.ua сообщила пресс-служба онлайн-бизнеса OLX.

В течение 2021 года на ресурсе было размещено более 2,3 млн объявлений о продаже подержанных автомобилей, тогда как в 2020-м втрое меньше. По сравнению с прошлым годом средняя стоимость легковушек с пробегом увеличилась на 70%. Средний бюджет украинцев на покупку автомобилей составляет $10,5 тысячи.

Аналитики OLX рассказали, сколько стоят машины на вторичном рынке и на какие из них был наибольший спрос среди продавцов и покупателей в течение 2021 года.

Самыми популярными по типу топлива остаются автомобили:

бензиновые — 163 тысячи объявлений;

газ/бензин — 115 тысяч объявлений;

дизельные — 92,4 тысячи объявлений.

Электрокары и гибриды, по сравнению с авто на бензине, предлагали в 50 раз меньше: всего 3,4 тысячи и 3,2 тысячи предложений в течение 2021 года.

Бесспорным лидером по количеству предложений авто, имеющихся в стране, в течение 2021 года стал бренд Volkswagen: 36 тысяч объявлений со средней стоимостью $7,9 тысячи.

Также достаточно много предлагали:

Opel и Ford: по 23 тысячи объявлений, за $4,4 тысячи и $7,2 тысячи соответственно;

Renault и Mercedes-Benz: по 18 тысяч объявлений, за $6,2 тысячи и $9,4 тысячи;

BMW: 15 тысяч объявлений, средняя стоимость $10,5 тысячи.

Если сравнивать с 2020 годом, лидерскую позицию по количеству объявлений потеряла марка Daewoo: такие автомобили стали предлагать вдвое меньше, а обогнали ее в этом году BMW и Renault.

Среди самых дорогих автомобилей с пробегом в 2021 году продавцы предлагали: Lamborghini за $1,3 млн, Bentley за $58 тысяч и Tesla $39,5 тысячи.

По данным исследования Factum Group Ukraine, с сентября 2020 по сентябрь 2021 года средний бюджет на авто среди украинцев вырос на $1 тысячу – с $9,5 тысячи до $10,5 тысячи. Причем подавляющее большинство выбирает машину в онлайне – 80%, а вот автобазарами пользуются вдвое меньше. В среднем на поиск и покупку авто водители тратят 2,4 месяца.

Для 76% покупателей главным фактором остается цена, на втором месте – 71% – год выпуска, и закрывает тройку – 64% – состояние машины. Меньше украинцев беспокоит пробег по Украине и цвет. Все более важной становится и модель авто, хоть и не в тройке лидеров, однако с апреля по сентябрь 2021 года этот параметр стал более важным для покупателей на 19 процентных пунктов.

Продавцы чаще всего в условиях состояния машины отмечали гаражное хранение, что она не битая, не крашенная и первый владелец.

“Рынок подержанных автомобилей активно растет в течение всего года. В 2021 году на платформе было размещено 2,3 млн объявлений о продаже авто — это почти в три раза больше, чем в 2020-м. Изменилась и средняя стоимость автомобилей с пробегом: если в 2020 году она составляла $4,7 тысячи, то к концу этого года $8 тысяч. Если принять во внимание завершение льготного периода для растаможки автомобилей из Европы и подорожание доставки из США, можно прогнозировать, что в 2022 году цена может увеличиться”, — поделился руководитель направления OLX Авто Андрей Коцына.

OLX — один из крупнейших онлайн-бизнесов в Украине. Активная база объявлений насчитывает более 14 млн и ежемесячно пополняется на 4 млн новых предложений.

Напомним, в конце 2021 года украинский автопром быстро восстанавливает докризисные объемы производства. Это особенно касается выпуска легковых автомобилей.

За январь-сентябрь Украина также импортировала 471,6 тысячи легковых машин, что является рекордным показателем для такого периода года. В поставках новых легковых автомобилей доминировал импорт из Китая.