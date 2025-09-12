Як купити вживаний автомобіль на аукціоні в США?

Уявіть: BMW X5 за ціною середньобюджетного седана, або Tesla Model S дешевше за звичайну "німку" на київських авторинках. І все це насправді можливо, завдяки американських автоаукціонів, куди щодня потрапляють сотні тисяч машин: від ідеальних лізингових до злегка побитих страхових випадків. За останні п'ять років кількість українців, які купують авто в США, зросла втричі. Причина проста: навіть з усіма витратами на доставку й митниці вони економлять 15-25% порівняно з місцевим ринком. Але як не потрапити в пастки заокеанського автобізнесу – розбиралася редакція Delo.ua .

Чому американці так легко розстаються з машинами?

Культурна різниця між Україною та США колосальна. Якщо в нас Toyota Camry їздить 15 років і передається у спадок, то американець міняє машину кожні 3-4 роки як мобільний телефон. Статусність, нові технології, вигідні умови кредитування – все це створює гігантський вторинний ринок.

Американський автопарк оновлюється настільки швидко, що навіть дворічна машина може коштувати на 40% менше за нову. Додайте сюди страхові випадки: в країні з 330 мільйонами населення щодня трапляється 16 тисяч ДТП, і більшість пошкоджених авто потрапляє на аукціони.

Система там працює як годинник: страхові компанії швидко оцінюють збитки, визнають авто "тотальним" навіть за незначних пошкоджень (економічно невигідно ремонтувати) і продають на спеціальних майданчиках.

Головні гравці аукціонного бізнесу

Copart — безапеляційний лідер ринку з оборотом $7 мільярдів на рік. Тут продають понад 2 мільйони авто щорічно на 200+ майданчиках по всій країні. Особливість Copart — детальні фотозвіти кожного лота (до 40 знімків) та система оцінки пошкоджень від 1 до 5 балів. Можна знайти як розбиті машини за $500, так і майже нові преміальні авто з косметичними дефектами.

Класичний приклад успішної покупки: Tesla Model 3 2020 року з подряпаним бампером пішла за $18000 замість ринкової вартості $35000. Після ремонту за $800 власник зекономив понад $16000.

IAAI (Insurance Auto Auctions) спеціалізується винятково на страхових випадках. Тут жорсткіша система документування — кожен лот проходить сертифікацію, а ризик купити "кота в мішку" мінімальний. Правда, і ціни трохи вищі через додаткові гарантії.

Участь у торгах для іноземців можлива тільки через посередників — аукціони працюють лише з американськими дилерами, що мають спеціальні ліцензії.

Українські "провідники" в американському лабіринті

GrandCar працює на ринку з 2015 року і стала одним із найбільших імпортерів авто з США. У їхній базі щодня з'являється понад 250 тисяч лотів, а власна IT-платформа дозволяє відстежувати торги в реальному часі. Компанія має офіси в 15 містах України, середній термін доставки становить 30-45 днів.

Комісія GrandCar становить 10-15% від вартості авто плюс логістичні витрати. Враховуючи, що самостійно розібратися з американським документообігом, страхуванням, доставкою в порт і розмитненням — це той ще квест, комісія відносно невелика.

А от компанія Boss Auto обрала іншу нішу — дорогі авто та електромобілі. Вони працюють з машинами від $20000, мають власні склади в США та команду технічних експертів. Якщо вам потрібна Tesla, BMW чи Mercedes – там точно допоможуть знайти.

Платформа пропонує можливість кастомізації та тюнінгу ще до відправки в Україну. VIP-клієнти отримують персонального менеджера і детальні відеозвіти про стан обраних авто.

Пастки, які чекають на новачків

Найчастіша помилка – недооцінка додаткових витрат. Крім ціни на аукціоні, доведеться платити комісію майданчика ($50-500), зберігання авто ($25 за день), транспортування в порт ($300-800), морську доставку ($1500-2500), розмитнення в Україні (20% мита плюс ПДВ) та потенційний ремонт.

Друга небезпека — юридичні нюанси. В Америці існує поняття "Certificate of Destruction": такі авто юридично знищені і не підлягають відновленню. Тобто може виникнути ситуація, коли купуєш металобрухт за ціну робочої машини.

Третя пастка – затоплені авто. Після ураганів на аукціони потрапляють тисячі машин, які побували під водою. Зовні вони можуть виглядати нормально, але електроніка "посипється" через рік-два. Визначити такі авто можна за специфічним запахом, слідами іржі в незвичних місцях та занадто чистим салоном (його хімічно чистили після затоплення).

Секрети успішної покупки

Досвідчені імпортери знають кілька золотих правил. По-перше, час має значення. Найкращі місяці для покупок – лютий-березень та вересень-жовтень, коли американці активно міняють авто. Найменша конкуренція у вівторок-четвер, а ранкові торги (10-12 години за східним часом) традиційно спокійніші за вечірні.

По-друге, психологія торгів. Ніколи не ставте максимальну ціну відразу: починайте з 70-80% від бажаної суми. Найжорстокіша боротьба відбувається в останні 30 секунд, коли ставки летять як кулемети.

По-третє, завжди майте план Б. Відстежуйте одночасно кілька схожих лотів: якщо програли один, є шанс виграти інший за кращою ціною.

Альтернативи аукціонам для тих, хто не любить ризикувати

Не всім подобається азарт торгів та непередбачуваність результату. Тоді варто подивитися на звичайні дилерські майданчики: Cars.com, AutoTrader.com, CarMax. Тут ціни фіксовані, можна торгуватися, а ризик мінімальний. Правда, й економія буде меншою — 5-10% замість 15-20%.

Facebook Marketplace та Craigslist може стати непоганою альтернативою, але для тих, хто не боїться ризиків. Тут продають приватні власники, можна знайти справжні перлини за смішні гроші. Але ризик шахрайства високий, особливо при роботі на відстані.

Лізингові компанії після закінчення договорів продають авто оптом. Зазвичай це машини в ідеальному стані з повною сервісною історією. Мінус – вибір обмежений популярними моделями.

Що буде далі з американським імпортом?

Попри всі виклики останніх років, ринок американських авто в Україні продовжує рости. Після перемоги очікується справжній бум, адже країні знадобиться масове оновлення транспортної інфраструктури.

Нові тренди вже проявляються: зростає попит на електромобілі (Tesla залишається хітом), розвиваються технології віртуального огляду авто, спрощуються митні процедури. З'являються нові логістичні маршрути в обхід традиційних портів.

Американська мрія на колесах стає дедалі доступнішою, але вимагає знань, терпіння та правильних партнерів. Головне – не поспішати, ретельно рахувати витрати та не забувати, що найдешевша машина може стати найдорожчою, якщо не врахувати всі ризики.