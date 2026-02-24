Яке сімейне авто купити у 2026 році: найкращі варіанти для українців

Вибір сімейного автомобіля – це не лише питання смаку. Місткість, безпека, витрата пального та вартість обслуговування мають значення не менше, ніж зовнішній вигляд. Ринок пропонує десятки моделей, і легко загубитися у характеристиках та цінах. Читайте на Delo.ua підбірку сімейних автомобілів, доступних в Україні у 2026 році, з коротким описом переваг кожної моделі для родин із дітьми. Зверніть увагу: Це не рейтинг і не рекомендація до купівлі. Матеріал має ознайомчий характер. Ціни, комплектації та наявність моделей на ринку варто уточнювати у дилерів та на майданчиках оголошень.

Як правило, перед вибором варто визначити кілька ключових критеріїв:

кількість місць і частота поїздок із повним завантаженням салону, об'єм багажника з урахуванням дитячого візка та валіз,

наявність кріплень ISOFIX,

витрата пального та доступність сервісу в регіоні.

Відповіді на ці питання суттєво звужують вибір сімейної машини.

Citroen Grand C4 Picasso

Джерело: i.infocar.ua

Місткість: 5/7 місць

Багажник: до 2 126 л

Витрата: від 4,4 л/100 км

Французький мінівен із просторим семимісним салоном, де крісла рухаються незалежно одне від одного. Великі вікна забезпечують хорошу оглядовість і світлий салон.

Багажник залишається пристойним навіть при повному завантаженні. Двигуни економічні та перевірені часом. Один із найпрактичніших варіантів сімейного авто у бюджетному сегменті.

Ford Kuga

Джерело: parkers.co.uk

Місткість: 5 місць

Багажник: достатньо для візка + валіз

Витрата: помірна

Кросовер, який цінують за впевнену поведінку на трасі та збалансовану підвіску. Двері відкриваються під великим кутом — зручно при частих посадках і висадках дітей.

Дитяче крісло встановлюється без труднощів. Легкий у паркуванні, що важливо для міського використання. Обладнаний системами авто гальмування, стеження за смугою та стабілізації.

Hyundai Grand Santa Fe

Джерело: euromotors.km.ua

Місткість: 5/7 місць

Багажник: 625/1 704 л

Витрата: 7,8 л/100 км

Великий корейський кросовер із хорошою шумоізоляцією, м'якою підвіскою та пристойним кліренсом. З 2014 року базова комплектація включає розширений пакет систем безпеки.

Має функцію перерозподілу крутного моменту, здатний долати помірне бездоріжжя. Гідний варіант сімейного автомобіля на ринку у версіях із переднім приводом або дизелем із повним приводом.

Infiniti QX60

Джерело: europe.infiniti-cdn.net

Місткість: 7 місць

Багажник: 447/1 155/2 166 л

Витрата: 10,7 л/100 км

Преміальний семимісний кросовер, який часто недооцінюють на українському ринку. За ціною від $13 000 пропонує якість оздоблення салону преміум-рівня. Керованість вище середнього для класу.

У версіях після 2020 року задній ряд для дітей оснащений вбудованими моніторами з окремими аудіовиходами. Як сімейна машина особливо приваблива для тих, хто цінує комфорт на дальніх маршрутах.

Kia Carnival

Джерело: wikipedia.org

Місткість: 7/8 місць

Багажник: від 302 до 3 320 л

Витрата: 11 л/100 км

Мінівен із зсувними дверима з обох боків: зручно для посадки дітей у щільному потоці або на вузькій парковці. Один із найбільших об'ємів салону та багажника серед сімейних авто у підбірці.

Найчастіше на ринку зустрічаються автомобілі, привезені з Кореї або США. Стан і надійність суттєво залежать від конкретного екземпляра та попередніх власників.

Kia Sportage

Джерело: columbauto.com.ua

Місткість: 5 місць

Кліренс: ~180–182 мм

Безпека: ADAS, контроль смуги

Один із найпопулярніших сімейних автомобілів в Україні. М'яка підвіска без ефекту «гойдалки», місткий салон і зручна геометрія дверей, дитяче крісло встановлюється без зусиль.

Багажник вміщує візок без розбору плюс валізи. Сучасні системи безпеки входять до стандартного оснащення. Добре поводиться як у місті, так і на трасі.

Mazda CX-9

Джерело: motorcar.com.ua

Місткість: 7 місць

Багажник: 230/840/1 848 л

Витрата: 9,4 л/100 км

Найбільший представник лінійки кросоверів Mazda з просторим третім рядом, де комфортно навіть дорослому. За складеними рядами залишається ще 230 літрів простору для багажу.

М'яка підвіска, хороша шумоізоляція та високий кліренс. Як сімейне авто для регулярних поїздок із повним завантаженням, це один із місткіших варіантів у сегменті.

Mitsubishi Outlander

Джерело: motorcar.com.ua

Місткість: 5/7 місць

Багажник: 477/1 640 л

Витрата: 8,1 л/100 км

Перевірений часом сімейний автомобіль із енергоємною підвіскою та повним приводом. Комфортний салон пропонується у п'яти- та семимісній версіях.

Варто враховувати: у семимісній конфігурації третій ряд має скромний простір для ніг, а багажник суттєво зменшується. Багато власників не розлучаються з цією моделлю роками, що вже говорить про надійність.

Peugeot 5008

Джерело: topgear.com

Місткість: 5/7 місць

Багажник: 952/2 150 л

Витрата: від 5,5 л/100 км

Один із найбільш оснащених варіантів підбірки за кількістю систем безпеки та комфортних функцій. Для дітей передбачені столики, задній ряд пропонує достатньо місця навіть для дорослого.

При розкладених трьох рядах залишається місце для пристойної валізи. Витрата дизельного двигуна: від 4,6 л/100 км. Доступний також у гібридному варіанті, що актуально для тих, хто шукає економічні сімейні авто.

Toyota Highlander

Джерело: i.infocar.ua

Місткість: 5/7 місць

Багажник: 268/658/1 909 л

Витрата: від 5,6 л/100 км

Один із найнадійніших варіантів підбірки з точки зору довговічності. Останнє покоління пропонує гібридну систему, сучасні технології та три ряди крісел. М'яка підвіска, високий кліренс і тихий салон на трасі. Власники цієї сімейної машини рідко розлучаються з нею раніше ніж за 15 років.

На що звернути увагу перед покупкою?

Якою б привабливою не здавалася модель на папері, перед купівлею варто перевірити кілька речей. Переконайтеся, що дитяче крісло зручно фіксується через ISOFIX і двері не заважають посадці. Оцініть реальний об'єм багажника з урахуванням вашого візка у зібраному вигляді.

Перевірте також поведінку авто на нерівностях і рівень шуму на швидкості 90–110 км/год. І обов'язково уточнюйте вартість та доступність сервісного обслуговування у вашому регіоні, бо це суттєво впливає на загальну вартість володіння сімейним автомобілем.