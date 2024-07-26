Фонд гарантування продав активи російських держбанків на 5,2 мільярда гривень

За 2 роки у системі Прозорро.Продажі Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) провів 415 успішних онлайн-аукціонів з продажу активів російських банків на понад 5,2 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба АТ "Прозорро.Продажі".

Там нагадали, що наприкінці липня 2022 року ФГВФО почав продаж активів російських держбанків через систему Прозорро.Продажі. Йдеться про активи АТ "МР Банк" (колишній "Сбербанк") та ПАТ "Промінвестбанк". Це дочірні структури росбанків, виведені з українського ринку на другий день повномасштабного вторгнення РФ.

Зазначається, що середній показник конкуренції на таких аукціонах становить 3 учасника, а середнє зростання ціни - 22%.

"За активи колишніх "дочок" росбанків на електронних торгах вже позмагалися понад сім сотень учасників", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Які лоти відзначилися активністю учасників

У ФГВФО розповіли, що найбільше учасників зібрав аукціон з продажу автівки Volkswagen Passat 2015 року випуску — 48 осіб. За результатами торгів вартість активу збільшилася зі стартової 224,4 тис. гривень до фінальної 610 тис. гривень.

Найдорожчим проданим лотом стали права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді електростанції на сонячних батареях та її обладнання, а також іменних акцій. Лот продано на голландському аукціоні за понад 683 млн гривень.

Усі кошти від реалізації вилучених російських активів спрямовуються у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Виведення "Сбербанку" та "Промінвестбанку" з українського ринку

Нагадаємо, що в грудні 2021 року "Сбербанк" в Україні змінив свою назву на "МР Банк".

25 лютого 2022 року, наступного дня після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Національний банк України вирішив відкликати ліцензії та ліквідувати "МР Банк" та "Промінвестбанк". Через це банки перейшли в розпорядження ФГВФО, який намагався продавати їхнє майно, аби розрахуватися з їхніми кредиторами.

У травні Фонд на підставі рішення РНБО замінив "материнські" банки ПІБу та "МР Банку" в реєстрі кредиторів на державу. У грудні ФГВ забезпечив перерахування коштів із накопичувальних рахунків цих банків до спеціального фонду державного бюджету. Йшлося про суму, еквівалентну 17 млрд гривень. Пізніше ФГВ передав акції "Промінвестбанку" та "МР Банку" державі.

27 лютого 2023 року ФГВ передав Міністерству фінансів України облігації внутрішньої державної позики "МР Банку" на 1,1 млрд гривень. У березні ФГВ перерахував до бюджету ще понад 8,8 млрд гривень "Сбербанку".

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