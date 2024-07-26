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Фонд гарантирования продал активы российских госбанков на 5,2 миллиарда гривен

Фонд гарантирования продал активы российских госбанков на 5,2 миллиарда гривен
Фото: ua.depositphotos.com

За 2 года в системе Прозорро.Продажи Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) провел 415 успешных онлайн-аукционов по продаже активов российских банков более чем на 5,2 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба АО "Прозорро.Продажи".

Там напомнили, что в конце июля 2022 года ФГВФЛ начала продажу активов российских госбанков через систему Прозорро.Продажи. Речь идет об активах АО "МР Банк" (бывший "Сбербанк") и ПАО "Проминвестбанк". Это дочерние структуры росбанков, выведенные с украинского рынка во второй день полномасштабного вторжения РФ.

Отмечается, что средний показатель конкуренции на таких аукционах составляет 3 участника, а средний рост цены – 22%.

"За активы бывших "дочек" росбанков на электронных торгах уже соревновались более семи сотен участников", — говорится в сообщении пресс-службы.

Какие лоты отличились активностью участников

В ФГВФЛ рассказали, что больше всего участников собрал аукцион по продаже автомобиля Volkswagen Passat 2015 года выпуска — 48 человек. По результатам торгов стоимость актива увеличилась со стартовой 224,4 тыс. гривен до финальной 610 тыс. гривен.

Самым дорогим проданным лотом стали права требования по кредитным договорам с обеспечением посредством электростанции на солнечных батареях и ее оборудования, а также именных акций. Лот продан на голландском аукционе свыше 683 млн гривен.

Все средства от реализации изъятых российских активов направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Вывод "Сбербанка" и "Проминвестбанка" с украинского рынка

Напомним, что в декабре 2021 года "Сбербанк" в Украине сменил свое название на "МР Банк".

25 февраля 2022 года, на следующий день после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Национальный банк Украины решил отозвать лицензии и ликвидировать "МР Банк" и "Проминвестбанк". Поэтому банки перешли в распоряжение ФГВФЛ, который пытался продавать их имущество для того, чтобы рассчитаться с их кредиторами.

В мае Фонд на основании решения СНБО заменил "материнские" банки ПиБа и "МР Банка" в реестре кредиторов государством. В декабре ФГВ обеспечил перечисление средств с накопительных счетов этих банков в специальный фонд государственного бюджета. Речь шла о сумме, эквивалентной 17 млрд гривен. Позже ФГВ передал акции "Проминвестбанка" и "МР Банка" государству.

27 февраля 2023 года ФГВ передал Министерству финансов Украины облигации внутреннего государственного займа "МР Банка" на 1,1 млрд гривен. В марте ФГВ перечислил в бюджет еще более 8,8 млрд гривен "Сбербанка".

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко