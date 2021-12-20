JPMorgan оштрафовали на $200 млн из-за неправильной переписки сотрудников

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала крупнейший банковский холдинг JPMorgan Chase на $200 млн.

Как сообщает The New York Times, сотрудники отдела ценных бумаг компании обсуждали бизнес-процессы на личных мобильных телефонах.

По информации издания, JPMorgan не сохранил данные о коммуникациях около 100 человек и десятки тысяч сообщений, которые касались, в частности, вопросов инвестиционной стратегии, встреч с клиентами, а также оценки ежедневных событий или трендов.

По словам директора по правоприменению SEC Гурбира Греваля, сохранение коммуникаций является очень важным для программ контроля и правоприменения SEC.

"Когда компании не выполняют это требование, как в случае JPMorgan, они прямо подрывают нашу способность защищать инвесторов и беречь целостность рынков", — заявил Греваль.

В JPMorgan признали, что поведение сотрудников компании нарушает федеральные законы о ценных бумагах и торговле товарами, направленные на защиту инвесторов и поддержание справедливых рынков.

Руководство компании согласилось оплатить штраф в размере $200 млн за нарушение.

Кроме этого, JPMorgan пообещала нанять консультанта по соблюдению нормативных требований, чтобы пересмотреть собственную политику и процедуры хранения цифровых сообщений.

Напомним, Совет по финансовой стабильности (FSB), в состав которого входят представители центробанков стран Большой двадцатки (G20), назвал JPMorgan Chase важнейшим банком мира.

Ранее сообщалось, что американский финансовый холдинг JPMorgan Chase & Co. должен заплатить штраф в размере почти $1 млрд для урегулирования претензий властей США, связанных с манипуляциями при торговле фьючерсами на драгоценные металлы и казначейскими ценными бумагами.