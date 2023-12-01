"Кредити видавалися навіть тоді, коли бізнес позичальника частково перебував у зоні боїв", — Юлія Жуланова про роботу платформи Ощадбізнес

Заступниця директора департаменту мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку, розповіла в інтерв’ю про те, як створювалася онлайн-платформа для кредитування Ощадбізнес та які результати її впровадження

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Ощадбанк оптимізував кредитування в умовах воєнного часу. Що передбачала ця оптимізація?

- З початку війни наш підхід до фінансування аграріїв кардинально змінився — це питання не лише прибутків або збитків банку, але й продовольчої безпеки країни. Ми значно спростили бюрократичні процедури, адаптували комплект документів для ефективнішого кредитування сільськогосподарських компаній. Усі процеси були переглянуті: від подання заяв до запровадження додаткових каналів для приваблення клієнтів та розширення скорингових моделей.

З 24 лютого 2022 року ми були змушені приймати важливі та іноді революційні рішення у неймовірно короткі строки, іноді лічені години. Перші рішення про кредитування ухвалювались навіть тоді, коли бізнес позичальника частково перебував у зоні бойових дій.

Одним із ключових стратегічних кроків, які ми зробили, стало створення та запуск онлайн-платформи Ощадбізнес для кредитування підприємців.

Навіщо вона створювалося?

- Основною метою Ощадбізнесу є спрощення доступу малих та середніх підприємств (МСП) до фінансування. Ця інноваційна онлайн-платформа дозволяє підприємцям подавати документи для кредитування дистанційно та отримувати рішення щодо кредитування, без необхідності відвідування відділення банку, що є унікальною пропозицією на українському ринку. Попереднє рішення надходить продовж 24 годин.

Наша місія полягала у максимальному спрощенні та оптимізації процесу кредитування, аби підприємець міг отримати кредит, маючи при собі лише смартфон.

Завдяки Ощадбізнесу кожен клієнт може в будь-який час перевірити статус своєї кредитної заявки, що забезпечує прозорість та зручність у відслідковуванні процесу.

Працюючи цілодобово, Ощадбізнес відкриває можливості для підприємців подавати заявки у зручний для них час, не прив'язуючись до графіка роботи банку. Платформа доступна як для фізичних осіб-підприємців, так і для юридичних осіб, при цьому сума кредитування не має обмежень.

Ви створили Ощадбізнес цього року. Це пов’язано з війною?

- У контексті розвитку малого та середнього бізнесу ми завжди надавали великого значення процесам цифровізації, накопичивши важливий досвід ще до воєнного часу. Однак, із початком війни, потреба у швидкій цифровізації стала критичною, що призвело до блискавичного розвитку та запуску платформи Ощадбізнес у дуже стислі терміни. Перші кредитні заявки були отримані лише за 6 місяців після старту проекту, і я пишаюсь роботою нашої команди та партнерів, які, працюючи в умовах блекаутів та без вихідних, забезпечили на весну готовий до використання фінальний продукт.

Який відсотк клієнтів залучають фінансування через Ощадбізнес?

- Враховуючи, що Ощадбанк має одну з найбільших мереж відділень, де працюють 800 персональних менеджерів МСП, платформа Ощадбізнес сприяла обробці на 25% більше кредитних заявок, не збільшуючи при цьому навантаження на співробітників. Хочу наголосити, що це не просто заміщення офлайн-заявок, а унікальні заявки, які стали можливими завдяки новому онлайн-каналу.

Чи є у вас портрет користувача цієї онлайн-платформи? Хто найчастіше залучає через неї фінансування?

- В Україні кількість фізичних осіб-підприємців (ФОПів) перевищує кількість юридичних осіб, тому через платформу Ощадбізнес структура запитів розподіляється таким чином: приблизно 75% заявок подають ФОПи, а 25% - юридичні особи. За видами діяльності випереджають заявки з торгівлі (40%), послуг (32%), виробництва (10%) та сільського господарства (13%), при цьому інші сектори становлять до 5%. Середній розмір кредиту становить 500 тисяч гривень, і ми фіксуємо тенденцію до його зростання.

Які кредитні програми найбільш популярні?

- У контексті мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні більшість кредитів видається за умовами програми 5-7-9%. З початку 2023 року Ощадбанк забезпечив фінансування бізнесу на суму понад 10 мільярдів гривень, які використовувались для розвитку виробничих потужностей, придбання транспорту, техніки та обладнання, релокації бізнесу, поповнення обігових коштів, закупівлі сировини та інших потреб.

Хто розробляв платформу Ощадбізнес?

- Цей проект є результатом двосторонньої співпраці між банком та розробником - компанією Фінтех Про. З Фінтех Про Ощадбанк мав успішний дворічний досвід роботи над fintech-стартапом Agroapp, сервісом, який автоматизує та оптимізує процедуру кредитування в аграрному секторі.

У співпраці з Ярославом Смакотою, засновником Agroapp, ми адаптували та налаштували рішення для задоволення потреб банку. Так була розроблена онлайн-платформа Ощадбізнес. Досвід роботи з сервісом Agroapp та автоматизацією процесу подання заявок для отримання грантів у рамках державної програми єРобота надихнув нас на створення цього нового цифрового продукту.

Щоб ви порадили іншим учасникам фінансового ринку щодо створення таких платформ? Іти в колаборацію, як ви з Agroapp, чи розробляти рішення самостійно?

- Розробка моделі цифрових рішень повинна базуватися на стратегії конкретної компанії (банку, бізнесу тощо) враховуючи її унікальні потреби та цілі. У кожному випадку потрібен індивідуальний підхід: для одних доцільним буде залучення сторонніх компаній для реалізації готових ІТ-рішень, тоді як іншим підійде розширення чи створення власного ІТ-департаменту та команди розробників.

У контексті кредитного процесу Ощадбанк ефективно співпрацює з партнерами, що дозволяє оперативно впроваджувати інноваційні банківські продукти та рішення.

Який функціонал реалізовано на платформі Ощадбізнес?

- Для подання кредитної заявки на Ощадбізнес необхідно спочатку зареєструватися, залишити контактні дані, вказати потрібний обсяг фінансування та ЄДРПОУ. Після реєстрації створюється особистий кабінет користувача, де зберігається попередня заявка з полями, які необхідно заповнити.

Заповнення заявки для ФОПів на ОщадБізнес займає від 15 до 20 хвилин. Платформа автоматично завантажує фінансовий звіт, КВЕДи та інформацію про місце реєстрації клієнта з зовнішніх джерел. Після заповнення заявку необхідно підписати цифровим підписом і відправити банку. В Ощадбанку вона проходить скоринг, і не пізніше наступного дня клієнт отримує повідомлення про результати розгляду заявки — позитивне рішення, або необхідність відвідати відділення для уточнення даних.

У випадку позитивного рішення клієнт має підтвердити готовність співпрацювати з банком і може одразу додати необхідний пакет документів для кредитування. Наприклад, для ФОПів це зазвичай 8-11 аркушів. Документи можна надіслати банку, сфотографувавши їх, або ж при необхідності принести до відділення. Інформування клієнта про статус заявки відбувається на кожному етапі процесу.

Ви профінансували майже 4000 клієнтів з агросектору. Це найбільший показник серед усіх банків. Крім того, ви ще й видаєте гранти. Ви збільшили персонал? Як вам вдалося опрацювати таку кількість клієнтів?

- У 2018 році ми розпочали нову стратегію, націлену на автоматизацію процесів для підвищення ефективності. Застосування скорингових моделей та цифрових каналів у кредитуванні МСП дозволяє нам розширювати кредитний портфель без необхідності збільшувати чисельність персоналу, задіяного у кредитному процесі.

Наприклад, протягом 2022-2023 років наш кредитний портфель зріс удвічі, що супроводжувалось збільшенням кількості кредитних запитів та виданих кредитів. За перший рік існування програми єРобота Ощадбанк верифікував понад 30 тисяч заявок. Пропускна здатність банку в автоматизованих процесах не обмежена людськими ресурсами, що дозволяє нам ставити та досягати ще більш амбітних цілей.

Завдяки реалізації онлайн-каналу на кредитування та автоматизації всіх процесів, який ефект для банку від впровадження Ощадбізнесу та для клієнтів?

- Як я зазначала раніше, первинною метою було зекономити час наших клієнтів. За перші 7 місяців роботи Ощадбізнесу банк досягнув 20% економії часу та витрат у кредитному циклі. Завдяки цій платформі час клієнта до отримання попереднього рішення скорочується на 300%.

Ощадбізнес довів свою ефективність також у воєнний час. Підприємці, що знаходяться на деокупованих або прифронтових територіях, можуть виконати всі необхідні дії онлайн, не відвідуючи відділення банку. В умовах блекаутів минулого року платформа Ощадбізнес продемонструвала свої переваги, оскільки її робота не залежить від електропостачання. Наприклад, якщо вдень у компанії немає світла, можна подати документи онлайн ввечері, а вранці банк вже розпочне їх розгляд.

Щоб ви, як один з найактивніших банків для МСП, порекомендуєте іншим банкам щодо запровадження таких онлайн-плаформ?

- Більшість банків вже давно почали процес діджиталізації своїх онлайн-операцій, усвідомлюючи важливість максимальної автоматизації обробки даних. З іншого боку, існують нормативи Національного банку, які мають бути дотримані при акредитації клієнтів. Тому важливо знайти баланс між рівнем ризику та підходом до цифровізації. Загалом, якщо є можливість автоматизувати та спростити процес, зробивши його більш ефективним для клієнта, то варто втілювати такий проект, адже це приносить додаткові переваги та зручності для клієнтів.

Які тренди щодо залучення фінансування ви бачите на сьогодні?

- Цього року на ринку спостерігається незначне зниження обсягу кредитних портфелів, проте попит на фінансування з боку бізнесу залишається стабільним. Ми фіксуємо певні корективи та переоцінку запитуваних обсягів фінансування, особливо з урахуванням збільшення відсоткових ставок за програмою 5-7-9. Водночас для МСП відкриваються ширші можливості отримання фінансування завдяки зниженню облікової ставки НБУ.

Наша команда вважає, що протягом наступних двох років ключовим фінансовим стимулом для бізнесу стане грантова підтримка. Це буде комбінація грантових програм та кредитування з урахуванням державних і міжнародних програм підтримки. У Ощадбанку наразі діють чотири програми співпраці з міжнародними компаніями, і в найближчому майбутньому планується запуск нових. Це ризик-шерингові програми, які дозволяють підприємцям залучати кредитування за меншою заставою. Тому звертайтесь до Ощадбанку та слідкуйте за нашими оновленнями.