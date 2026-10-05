Обіговий капітал для імпортера: чому банківський кредит закриває не всі потреби

Обіговий капітал імпортера – це кошти, які бізнес використовує для закупівлі, доставки та інших витрат до моменту продажу товару. І часто вони потрібні задовго до того, як товар можна буде реалізувати.

Фабрика просить передоплату, далі – виробництво, транспортування, митне оформлення і лише потім продаж. Тому від платежу постачальнику до повернення грошей в оборот легко минає два-три місяці, а іноді й більше.

Саме цей проміжок формує потребу в додатковому капіталі. Банківський кредит може бути найдешевшим рішенням, але підходить не кожній компанії та поставці. Альтернативи – овердрафт, державні програми, відстрочка від постачальника та небанківське фінансування. Порівнювати їх варто за ставкою, вимогами до забезпечення та швидкістю отримання коштів.

Чому імпорт створює довгий касовий розрив

У внутрішній торгівлі між закупівлею товару та початком продажів може минути кілька днів. В імпорті цикл значно довший: аванс фабриці, виробництво, міжнародна логістика, митне оформлення, склад – і лише після цього продаж.

Увесь цей час гроші фактично "зашиті" в поставку. Якщо компанія замовляє товар на $100 тис. і вносить значну передоплату, ці кошти вже не можна спрямувати на наступну партію, зарплати чи інші операційні потреби. А якщо паралельно треба запускати нове замовлення, виникає потреба у зовнішньому фінансуванні.

Особливо це відчутно для сезонного або швидкозростаючого бізнесу: навіть за стабільного попиту компанії може бракувати ліквідності для фінансування кількох партій одночасно.

Де банківський кредит працює, а де виникають обмеження

Для стабільного імпортера з фінансовою історією, достатнім оборотом і прийнятним забезпеченням банківська кредитна лінія може бути раціональним рішенням. За даними НБУ, гривневе корпоративне кредитування у 2025 році зростало високими темпами.

Вимоги банків різняться: одні продукти потребують застави, інші можуть бути беззаставними, але мати обмежений ліміт. Значення мають також строк роботи бізнесу та фінансова історія.

Тож проблема не в тому, що банки "не кредитують імпорт". Конкретна угода може не відповідати банківській моделі – особливо коли гроші потрібні для передоплати новій фабриці, а товар ще не прибув в Україну.

Що може дати програма "5-7-9"

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" продовжує діяти у 2026 році, але її не варто сприймати як універсальне фінансування будь-якої закупівлі.

У 2024 році програму перефокусували: ліміт фінансування оборотного капіталу за непріоритетними напрямками знизили з 60 млн грн до 5 млн грн, а більший акцент зробили на інвестиціях, відновленні та визначених державою пріоритетах. За 2025 рік у межах програми було видано кредитів на 93,9 млрд грн.

"5-7-9" може здешевити фінансування, якщо бізнес і мета кредиту відповідають умовам програми. Але для великої імпортної партії цього інструменту може бути недостатньо.

Які є альтернативи банківському кредиту

Немає одного інструменту, який буде оптимальним для кожної поставки.

Інструмент Коли підходить Головне обмеження Банківська кредитна лінія стабільний бізнес із фінансовою історією та прийнятним забезпеченням процедура кредитного аналізу, можливе забезпечення Овердрафт короткий розрив ліквідності ліміт може бути замалим для великої імпортної партії "5-7-9" компанія та ціль витрат відповідають програмі цільові умови та ліміти Товарний кредит від постачальника постачальник готовий дати відстрочку новим покупцям доступний не завжди Небанківське фінансування потрібно профінансувати конкретну угоду швидше або без класичної застави зазвичай вища вартість капіталу

Для імпортера часто має сенс не замінювати один інструмент іншим, а комбінувати їх. Наприклад, постійні оборотні потреби фінансувати банківською лінією, а пікову сезонну закупівлю – окремим короткостроковим інструментом.

Небанківське фінансування дорожче: коли воно має сенс

Небанківські гроші зазвичай коштують дорожче за доступне банківське фінансування. Наприклад, у моделі Done вартість фінансування окремих імпортних операцій може становити 2% на місяць. Але порівнювати цю цифру зі ставкою банку напряму некоректно: важливі строк, комісії, забезпечення та структура конкретної угоди.

Done фінансує конкретну імпортну поставку. Оцінюються інвойс, постачальник, товар, маршрут, строки виробництва й логістики та здатність імпортера реалізувати партію.

Для порівняння варто рахувати повну вартість за фактичний строк користування. Якщо потрібно профінансувати $100 000 на три місяці, модель із вартістю 2% на місяць коштуватиме $6 000 за цикл. Умовний банківський кредит під 18% річних за той самий строк – близько $4 500 без урахування разових комісій, витрат на забезпечення, часу погодження та інших умов. Різниця у $1 500 – ціна швидкості та гнучкості, якщо банк не готовий профінансувати конкретну поставку.

Тобто цінність небанківського інструменту не в "дешевих грошах", а в іншому підході до ризику та можливості профінансувати угоду, коли класична застава або довга кредитна історія стають бар’єром.

Сегмент небанківського кредитування зростає: за оглядом НБУ, у IV кварталі 2025 року обсяг нових кредитів бізнесу від фінансових компаній зріс на 62% рік до року. Такі компанії ліцензує НБУ, тому їхній перелік дозволених послуг варто перевіряти в реєстрі регулятора.

Що перевіряють перед фінансуванням імпортної угоди

Відсутність класичної застави не означає відсутність перевірки. Кредитору важливо зрозуміти не лише фінансовий стан компанії, а й саму операцію: хто постачальник, який товар закуповується, як побудована логістика і за рахунок чого фінансування буде повернуто.

Скоринг Done враховує потенціал конкретної поставки: регулярність закупівель, надійність виробника, товар, структуру та строки поставки.

Done працює з інвойсами від $10 000 та аналізує товарообіг імпортера, частоту поставок, постачальника, країну його реєстрації, Інкотермс, схему оплати, строки виробництва й логістики. Не фінансуються насипні й наливні вантажі та поставки з країн під санкційними обмеженнями. Також враховуються попит, швидкість збуту й сезонність товару.

Банк зазвичай дивиться на угоду інакше. У центрі його аналізу – кредитоспроможність компанії, звітність, історія обслуговування боргу, забезпечення, строк роботи бізнесу та відповідність внутрішнім кредитним політикам. Тобто банк передусім оцінює здатність позичальника стабільно повернути кошти за рахунок усього бізнесу, тоді як угодне фінансування більше фокусується на конкретній поставці.

Як імпортеру обрати джерело фінансування

Найнижча ставка не завжди означає найнижчу вартість для бізнесу. Якщо через очікування кредиту компанія пропускає сезонну закупівлю або не може вчасно запустити наступну партію, це теж має економічну ціну. Водночас швидке, але дороге фінансування не має сенсу, якщо маржа товару не покриває його вартості.

Перед залученням коштів варто порахувати три речі: повну вартість фінансування, запас маржі після відсотків і комісій та строк повернення грошей після продажу товару.

Банк, державна програма, відстрочка постачальника та небанківське фінансування вирішують різні задачі. Тому ключове питання для імпортера – не просто "де взяти кредит", а який капітал найкраще відповідає конкретному циклу поставки і скільки бізнес готовий заплатити за швидкість та гнучкість.

Наведені в матеріалі умови та приклади не є гарантією отримання фінансування. Можливість, сума, строк і вартість фінансування визначаються індивідуально відповідно до умов конкретної угоди та договору.

Продукт Done є співробітництвом ТОВ "ДАНН." (код ЄДРПОУ 40929000) та ТОВ "ФК "ДАНН ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 43603477). Для виконання замовлень клієнтів ТОВ "ДАНН." залучає від свого імені фінансування у ТОВ "ФК "ДАНН ФІНАНС" на умовах, визначених типовим договором кредитної лінії, затвердженим ТОВ "ФК "ДАНН ФІНАНС", та відповідно до чинного законодавства України.