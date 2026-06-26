Підсумки Ukraine Recovery Conference: UGB (Укргазбанк) посилює міжнародне партнерство для відновлення України

UGB (Укргазбанк) дедалі активніше утверджується як один із ключових фінансових партнерів відновлення України. Під час Ukraine Recovery Conference у Гданську банк не лише підписав три угоди з міжнародними фінансовими організаціями, а й став одним із центральних учасників експертних дискусій щодо майбутнього української економіки.

Ukraine Recovery Conference традиційно є головною міжнародною платформою для обговорення питань відбудови України, мобілізації інвестицій та координації зусиль урядів, міжнародних фінансових інституцій, бізнесу та громад. Напередодні конференції UGB спільно з Deloitte провів міжнародний захід Strategic Collaborations for Ukraine's Prosperity, який об’єднав представників фінансового сектору, інвесторів та експертного середовища.

У центрі дискусій опинилися питання енергетичної стійкості, розвитку муніципалітетів, залучення приватного капіталу та інтеграції України до європейського економічного простору.

Енергетична стійкість як основа економічного відновлення

Однією з ключових стала панельна дискусія "Енергетичне відновлення: інвестиції в енергетичну систему України", присвячена фінансуванню енергетичних проєктів, розвитку децентралізованої генерації та посиленню енергетичної безпеки держави.

Участь у дискусії взяв в.о. голови правління UGB Родіон Морозов.

"Сьогодні енергетика – це не просто окремий сектор економіки. Для бізнесу, громад та критичної інфраструктури вона стала основою безперервної роботи та економічної стійкості", – заявив він.

За оцінками експертів, від початку повномасштабної війни Україна втратила або тимчасово втратила 29,5 ГВт генеруючих потужностей, а потреба у довгострокових інвестиціях у генерацію, накопичення енергії, модернізацію мереж та енергоефективність перевищує 90 млрд доларів.

Водночас український банківський сектор уже став одним із драйверів енергетичного відновлення. За даними НБУ, з червня 2024 року банки профінансували енергетичні проєкти на понад 50 млрд грн, що дозволило створити більш ніж 1,7 ГВт нових потужностей. Кожен третій із таких проєктів профінансував саме UGB.

Родіон Морозов наголосив, що подальше масштабування інвестицій потребує якісної підготовки проєктів, ефективного розподілу ризиків, міжнародних гарантій та тісної співпраці між українськими банками і міжнародними фінансовими інституціями.

Сильні громади як основа відбудови

Ще однією важливою темою стала роль муніципалітетів у процесі відновлення країни. Під час дискусії "Інфраструктура: стимулювання економіки" учасники обговорили можливості залучення приватного капіталу та фінансування громад.

У панелі взяв участь перший заступник голови правління UGB Володимир Пономарьов.

Сьогодні на підконтрольній території України функціонує 1331 громада, однак лише близько 100 із них мають досвід залучення боргового фінансування, а випуск муніципальних облігацій залишається поодинокою практикою.

"Ми бачимо величезний потенціал у фінансуванні громад. Для UGB це не лише внесок у відновлення країни, а й довгостроково життєздатний напрям бізнесу. Саме через фінансування муніципалітетів можна створювати цінність як для банківського сектору, так і для країни загалом", – зазначив Володимир Пономарьов.

Банк уже розвиває окремий напрям фінансування муніципалітетів, працюючи як із великими містами, так і з меншими громадами, допомагаючи їм підготуватися до залучення фінансування та реалізації проєктів розвитку.

Приватний капітал та інтеграція до ЄС

Окремий блок дискусій був присвячений питанням залучення інвестицій та інтеграції України до Європейського Союзу. Під час панелі "Інтеграція до ЄС: перспективи для інвесторів" учасники обговорили роль банківського сектору у трансформації міжнародного капіталу у проєкти відбудови.

Участь у дискусії взяв незалежний член наглядової ради UGB Пер Андерс Фаст.

За оцінками міжнародних фінансових інституцій, потреби України у відновленні вже перевищують 500 млрд євро. Тому залучення приватного капіталу стає одним із ключових факторів успішної відбудови.

"Для залучення довгострокового приватного капіталу необхідне поєднання кількох факторів: надійної правової системи, зрозумілих правил роботи, розвинених фінансових ринків та сильних фінансових інституцій. Банківський сектор має відігравати ключову роль у цьому процесі, оскільки саме банки здатні забезпечити ефективний розподіл капіталу, управління ризиками та фінансування реальної економіки", – зазначив Пер Андерс Фаст.

За останні роки UGB суттєво посилив систему корпоративного управління, управління ризиками та внутрішнього контролю відповідно до міжнародних стандартів, а також розвинув експертизу у корпоративному, проєктному та зеленому фінансуванні.

Людський капітал як складова відновлення

Ще одним напрямом участі UGB у межах Ukraine Recovery Conference стала підтримка ініціатив, спрямованих на розвиток людського капіталу та стійкості українського ринку праці.

Під час конференції UGB (Укргазбанк) долучився до підписання Листа про наміри щодо розвитку Human Capital Resilience Charter (Хартія). Документ, підписаний спільно з Міністерством економіки України та низкою провідних банків, передбачає перехід до нового етапу розвитку Хартії – створення практичних інструментів для відповідального роботодавця.

Новий етап ініціативи спрямований на впровадження сучасних HR-практик, підтримку працівників, розвиток інклюзивного середовища та інтеграцію ветеранів у цивільне життя й економіку.

Участь UGB (Укргазбанк) у цій ініціативі доповнює ширший порядок денний банку на Ukraine Recovery Conference, який охоплював питання енергетичної стійкості, розвитку громад, залучення приватного капіталу та фінансування відбудови. Це підкреслює комплексний підхід банку до відновлення країни, де поряд із інвестиціями та інфраструктурою важливу роль відіграє розвиток людського потенціалу.

Підписані у Гданську міжнародні угоди та активна участь банку у ключових дискусіях Ukraine Recovery Conference підтверджують зростаючу роль UGB (Укргазбанк) як одного з провідних фінансових інститутів, здатних поєднувати міжнародний капітал, банківську експертизу та потреби української економіки у процесі відновлення країни.

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