Створені для інновацій: Як диджиталізація HR-процесів в ПриватБанку допомагає дбати про кожного працівника

ПриватБанк, лідер інновацій у фінансовій сфері, активно трансформує підходи до управління людським капіталом, доводячи, що людиноцентричність є ключовою складовою його бізнес-стратегії. Цей принцип банк реалізує через глибоку цифрову трансформацію, яка робить комфорт і безпеку працівників пріоритетом.

Замість бюрократичних звітів - інтерактивні дашборди, замість стосів паперу - електронний документообіг. Завдяки миттєвим рішенням тривалі процеси узгодження залишилися в минулому.

Навіть в умовах воєнного часу, ПриватБанк, в якому працюють понад 17 тисяч працівників, не лише підтримує, а й посилює інноваційний розвиток. Банк перетворив виклики на можливості, створивши унікальну цифрову HR-екосистему. Це дозволяє не лише спростити та оптимізувати робочі процеси, а й щодня дбати про кожного працівника, забезпечуючи комфортні та безпечні умови праці. Саме ця турбота про людей, поряд з безперервністю бізнес-процесів, є основою нової філософії управління людським капіталом у ПриватБанку.

Про те, як у ПриватБанку забезпечують безперервність бізнес-процесів та покращують досвід працівників ми поговорили з командою ПриватБанку, яка працювала над диджитал-трансформацією HR-процесів:

Світланою Воробієвською – керівницею управління з оцінки ефективності персоналу та управління талантами;

Юлією Карповою – керівницею управління з навчання;

Русланом Письменним – керівником департаменту з організаційного розвитку та кадрового діловодства.

— Повномасштабна війна стала каталізатором для багатьох змін. Яку основну проблему ви вирішували?

Руслан: Найперше, що стало нашим безумовним пріоритетом з початком повномасштабного вторгнення, - це, звичайно, безпека наших працівників. Ми зіткнулися з гострою необхідністю терміново адаптувати абсолютно всі бізнес-процеси, включаючи і HR-процеси, до нових, непередбачуваних реалій.

Наприклад, до 24 лютого 2022 року у нас не було достатньо інструментів для чіткого розуміння місць перебування працівників, які працювали віддалено. В умовах постійних обстрілів, повітряних тривог та небезпеки, що виникала щодня, ця інформація стала критично важливою. Ми є об’єктом критичної інфраструктури, тому маємо забезпечувати безперебійну роботу банку. Водночас ми повинні точно знати, де перебувають наші працівники під час роботи, щоб у разі потреби оперативно надати допомогу чи відреагувати на надзвичайну ситуацію. Це був виклик, який вимагав негайних і рішучих дій, і ми з ним впорались.

— Можете навести приклад успішної диджитал-трансформації HR-процесів в ПриватБанку?

Руслан: Одним із прикладів вдалої трансформації HR-процесів є повний перехід ПриватБанку на електронний кадровий документообіг, що повністю виключає використання паперу. Це стосується всіх процесів: від прийняття на роботу та переведення до відпусток і звільнень. Підпис документів реалізований з використанням технології кваліфікованого електронного підпису, що повністю відповідає вимогам законодавства. Це дозволяє нашим працівникам працювати з будь-якої точки України та навіть світу, а час погодження документів з персоналу скоротився у десятки разів. Це робить процеси не тільки швидшими, а й значно простішими та зручнішими.

— А як щодо управління ефективністю та оцінки результатів роботи?

Світлана: В ПриватБанку існує цифровий інструмент для планування, відстеження та оцінки результатів роботи. Ми додали новий функціонал, що дозволяє відстежувати результати розподілу продуктивності та контролю використання бюджету в реальному часі - це доступно кожному керівнику. Такий підхід сприяє прозорості, оперативності у прийнятті управлінських рішень та дає змогу керівникам своєчасно контролювати динаміку продуктивності в командах.

— Які основні фокуси управління ефективністю сьогодні?

Світлана: Ми системно будуємо культуру високої продуктивності, де важливе місце посідають зворотний зв'язок та безперервний розвиток. Ми переконані, що досягнення високих результатів можливе лише в середовищі довіри, відкритості та підтримки.

Внутрішньою командою ми створили інструмент оцінки компетенцій 360° на основі власної моделі компетенцій, яка базується на цінностях банку. Цей інструмент є не просто засобом оцінки, а платформою для відкритого діалогу, забезпечення прозорості та підвищення залученості працівників. Працівники разом із керівниками можуть обговорювати результати оцінки компетенцій та формувати індивідуальні плани розвитку. Цим ми підкреслюємо головне: банк піклується про кожного, надаючи рівні можливості для розвитку та самореалізації.

— Чи змінився підхід до процесів навчання та розвитку компетенцій?

Юлія: В умовах тривалого стресу складніше сприймати нову інформацію, що особливо важливо під час навчання. Тому ми оновили нашу систему дистанційного навчання, зробивши її зручнішою, доступнішою та прозорішою. Це забезпечує системний підхід до розвитку наших працівників, дозволяючи їм ефективно засвоювати необхідні знання та навички у зрозумілому адаптованому під різні потреби форматі.

Крім того, ми вдосконалили інструмент для автоматизації організації заходів, як от відправлення запрошень, збір зворотного зв’язку тощо. Це нововведення економить час на організацію і оптимізує навчальні процеси для наших працівників.

— В умовах постійного стресу, спричиненого війною, як банк піклується про ментальне здоров'я своїх працівників?

Юлія: Ми прагнемо створити середовище, де кожен працівник відчуває нашу турботу та підтримку, особливо у складні часи. Саме тому ми надаємо можливість отримати професійну психологічну допомогу для наших працівників та їхніх родин. Кожен може швидко й анонімно звернутися до кваліфікованих фахівців, щоб подолати стрес і відновити внутрішній ресурс. Для зручності ми інтегрували кнопку звернення за психологічною допомогою на стартовій сторінці корпоративного порталу.

Крім того, банк забезпечує матеріальну допомогу тим, хто опинився у складних життєвих обставинах, підтримуючи у найважчі моменти.

Ми також активно інвестуємо в розвиток ментального здоров’я через освітні програми, присвячені підтримці ресурсного стану та розвитку резильєнтності. Щороку проводиться День ментального здоров’я з марафоном запрошених експертів, що висвітлюють різні аспекти психологічного благополуччя.

— Розкажіть, будь ласка, про команду, яка працювала над цифровими рішеннями. Ви залучали зовнішніх фахівців?

Руслан: Я можу сказати від імені всієї HR-команди , що це були виключно наші внутрішні проєкти. Ми свідомо відмовилися від залучення зовнішніх провайдерів, адже були впевнені, що маємо достатньо експертизи всередині банку для вирішення унікальних завдань. Успіх наших проєктів - це результат злагодженої роботи кросфункціональної команди. Вона об'єднала HR-фахівців, які досконало розуміють потреби та процеси, та наших IT-експертів. Саме синергія наших знань, експертизи та спільного бачення дозволила нам створити рішення, які ідеально відповідають нашим потребам. Цей досвід став яскравим підтвердженням того, що внутрішні ресурси та співпраця можуть дати вражаючі результати.

— І наостанок, як ви оцінюєте економічну ефективність цих змін?

Руслан: Тільки завдяки електронному кадровому документообігу швидкість процесів кадрового адміністрування зросла майже у 10 разів. За 2024 рік було затверджено понад 470 тис. кадрових документів що становило би близько 2,5 млн аркушів паперу. Це дало змогу зберегти близько 300 дерев, заощадити 2,5 мільйона літрів води та запобігти викидам понад 5,8 тонни CO 2 . Якщо говорити про вивільнення часу працівників від операційних задач, то лише технологія електронного обліку робочого часу зекономила нам більш ніж 7 тисяч людино-годин на рік.

Світлана: Система управління ефективністю забезпечує повну прозорість процесу оцінки та комплексну візуалізацію результатів. Завдяки автоматизації, ми мінімізували помилки майже на 100%.

Ми створили інструмент з оцінки компетенцій, що підтримує діалог, прозорість і розвиток, Це ще один крок у формуванні культури надання зворотного зв’язку та високої продуктивності. Цей має значний економічний ефект, загальна економія витрат сягає десятків мільйонів гривень на рік.

Юлія: Турбота про людей є нашим пріоритетом. Ми прагнемо надавати підтримку працівникам, яка особливо важлива в умовах війни. Саме програми добробуту та можливість отримати психологічну підтримку допомагають залишатися в ресурсі, зберігати баланс і зосереджуватися на роботі та інноваціях.