Сьогоденні реалії на ринку праці: гібридний графік, віддалена робота та відкритість для студентів

Інтервʼю з головою правління Банку Кредит Дніпро

Сергій Панов, голова правління Банку Кредит Дніпро, упевнений в успіху роботи своєї команди. Банк створює для цього всі умови: гібридний графік роботи, турбота про ментальне здоров’я, гарантування безпеки для співробітників, а також інвестиції у майбутнє.

У Кодексі корпоративної етики банку зазначається, що співробітники є частиною одного цілого. Яких кроків вживаєте, аби у надскладних умовах останніх років забезпечити відчуття єдності?

— Ми дотримуємось демократичного стилю управління. Ця модель побудована на справедливості, високому рівні довіри та впевненості у професіоналізмі та компетенції колег, на праві ухвалювати самостійні рішення у зоні свого функціоналу. Я вважаю, що під час широкомасштабної війни по-іншому бути не може. Особливо якщо ми говоримо про наших співробітників, які продовжують працювати поряд із територіями, де тривають активні бойові дії, та постійно перебувають під обстрілами, — для них дуже важливими є делегування повноважень, довіра та швидка комунікація.

До речі, про важливість комунікації. Вважаю, що для формування відчуття єдності команди велике значення має саме система комунікації. По-перше, у нас превалює горизонтальна та проєктна комунікація. По-друге, у нас є внутрішня соціальна мережа, в якій співробітники можуть дізнатися про найважливіші події у банку та зв’язатися з будь-яким співробітником, створити групу для обговорення важливого питання тощо. Це спрощує комунікацію і робить її швидкою, що нині дуже актуально.

Ми навіть визначаємо найкращих працівників у Cross-functional Communication: щороку співробітники обирають колег, з якими вони професійно контактують та вважають найефективнішими під час взаємодії.

Плюс ми не забуваємо про об’єднувальні заходи. Це і стратегічні бізнес-сесії для різних рівнів, і соціальні ініціативи, в яких беруть участь не тільки співробітники, а й їхні родини. Я, наприклад, періодично зустрічаюсь із колегами з різних підрозділів, проєктів чи відділень за філіжанкою кави. Ми з ними обговорюємо, що їх мотивує у роботі, у житті, які процеси у банку вони хотіли б покращити та яким чином, розмовляємо про хобі.

Які зараз вживаються заходи для організації безпечної роботи співробітників? Чи актуальна релокація людей?

— Безпека нашої команди — це пріоритет. Релокація — організаційно непростий крок, але ми його здійснили, зробили це вчасно та швидко. У перші тижні повномасштабного вторгнення ми релокували у Карпати співробітників, які виконували ключовий функціонал. Вони жили там із сім’ями та працювали протягом декількох місяців. І знаєте, з чим ми стикнулися? Люди дуже швидко захотіли повернутися додому. Так, це небезпечно, але це вдома, а вдома, як кажуть, і стіни допомагають.

Тому задля організації безперервної роботи банку та безпеки наших працівників ми зробили такі три кроки.

Наші головні офіси у Києві та Дніпрі мають бомбосховища, при цьому у Дніпрі бомбосховище обладнано таким чином, що безперервно працює і контакт-центр, і бек-офіс, і ІТ. Співробітники відділень, в яких немає приміщень, щоб перебувати там під час повітряної тривоги, прямують до найближчого укриття за 2-3 хвилини — ми продумали і цей варіант. Але, як ми знаємо, бувають ситуації, коли вибухи лунають без оголошення повітряної тривоги. На цей випадок у відділенні у Нікополі, наприклад, є спеціальна кімната, куди йдуть не тільки співробітники, а й клієнти.

На Закарпатті ми відкрили резервний офіс, який передбачає роботу усіх критично важливих працівників головного офісу за потреби. Навіть більше, ми вже страхуємо деякі функції, набираючи співробітників саме в Ужгороді.

Гібридний графік роботи. Це не тільки про те, що колеги, які не працюють «наживо» з клієнтом, можуть виконувати свій функціонал дистанційно. Також у нас є нові вакансії, які передбачають можливість постійної дистанційної роботи, навіть з-за кордону.

Чи трансформували ви за останні два роки систему оцінювання ефективності роботи команди? Чи відбулися зміни у тому, що тепер мотивує співробітників ?

— Щодо оцінювання бізнес-ефективності роботи, то кардинально нічого не змінилося. KPI встановлені з урахуванням економічного та політичного середовища та залежать від регіону. При цьому саме, наприклад, відділення у Нікополі, Марганці, Покрові, Дніпрі, Запоріжжі демонструють високі бізнес-показники.

А от що мотивує співробітників — це окрема тема. Першочерговою потребою є і залишається безпека наших співробітників, їхніх родин та питання здоров’я. Про безпеку я вже розказав: це і бомбосховища, і релокація разом із родинами, і гібридний графік роботи. Плюс усі наші співробітники застраховані — кожен може отримати необхідне лікування. Також є можливість застрахувати самостійно свої рідних за корпоративною ціною.

А ще важливою складовою є позитивні емоції. Ми самі «вирощуємо» позитив у банку — у нас діють клуби за інтересами: латиноамериканські танці, йога, тенісні турніри, різноманітні конкурси. У цих активностях беруть участь і родини наших колег. Загалом ми докладаємо багато зусиль у створенні підтримувального середовища для співробітників, де сімейні цінності — важливий елемент корпоративної культури.

Соціальній відповідальності бізнесу наразі приділяється велика увага, зокрема і з боку суспільства. Що робите у цьому напрямі?

— Банк прагне робити свій внесок у допомогу суспільству не тільки у межах своєї бізнес-діяльності, але й поза нею. Ми активно підтримуємо соціальні ініціативи, допомагаємо ЗСУ, медикам. Наприклад, нещодавно передали 10 моніторів пацієнта службі екстреної медичної допомоги «Янголи». Ці медики проводять евакуацію поранених із зони бойових дій з «нуля» і надають екстрену допомогу їм прямо в русі під час транспортування до медичних закладів.

У нас працює програма корпоративного волонтерства, коли ми допомагаємо українцям адресно — ви точно розумієте куди, кому і на що підуть ваші гроші.

Загалом соціальна відповідальність для нас не просто слова. Банк є членом добровільного об’єднання роботодавців «РАЗОМ», мета якого — сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю. При цьому ми керуємося такими принципами у роботі: повага та дотримання прав у сфері праці, недопущення дискримінації, забезпечення рівності ставлення та можливостей, обмін знаннями тощо.

Також цього року ми приєдналися до Хартії з фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів, укладення якої ініціювали Національний банк України та ЄБРР. Багато співробітників банків захищають нашу країну. Деякі з них повернулися і працюють поруч із нами. Ми вже зараз робимо важливі кроки задля того, щоб не тільки наші колеги-ветерани швидко адаптувались та продовжували працювати, а й всі наші клієнти, які постраждали від війни, могли професійно розвиватись, створювати власний бізнес та мали безперешкодний доступ до всіх фінансових послуг.

Чи відчуває банк нестачу кваліфікованих кадрів?

— Так, повномасштабна війна призвела до втрат кваліфікованої робочої сили в Україні: кілька мільйонів людей живуть за межами країни або є внутрішньо переміщеними особами в Україні, а ще сотні тисяч служать у Збройних силах. Водночас ключовим елементом у плануванні подальшої економічної стійкості країни є зміцнення її людського капіталу. І одним із цих шляхів є робота з молоддю, її професійне навчання, надання можливості розпочати кар’єру саме у нашому банку. Натепер для 5% наших співробітників Банк Кредит Дніпро — перше місце роботи. Багато з колег прийшли на 2-3 курсі навчання у вишах і працюють вже 2-3 роки та професійно розвиваються у нашій команді.

Де берете сили та мотивацію?

— Ви знаєте, мій основний принцип життя — ніколи не здаватися та формувати поряд із собою команду, яка спрямована на досягнення. Попри все, пам’ятати, що з кожної ситуації є вихід, і якщо ти раціональний оптиміст, усі труднощі можна здолати. Я хочу, щоб моя родина, моя команда та мільйони українців жили в економічно та соціально сильній та розвинений Україні без корупції. І я докладаю максимум зусиль для цього.