В Фонде гарантирования проверяют информацию о вкладчиках двух банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед выплатой денег вкладчикам банков, ликвидация которых длится более пяти лет, проводит актуализацию их данных.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, из-за того, что со дня начала процедуры ликвидации банков "Траст" и Инвестбанк прошло пять лет, вкладчикам, еще не получившим гарантированную сумму возмещения по вкладам в этих банках, необходимо актуализировать свои данные в Фонде.

По информации ФГВФЛ, вкладчикам, представителям вкладчика или наследникам этих банков необходимо обратиться в Фонд и предоставить следующие документы:

– подписанное вкладчиком (представителем вкладчика или наследником) заявление о выплате гарантированной суммы возмещения (примерная форма заявления) или заявление о внесении изменений в реквизиты для выплаты гарантированной суммы возмещения (примерная форма заявления). Заявление должно содержать следующие обязательные реквизиты:

– фамилия, имя, отчество (при наличии);

– место жительства заявителя или контактный адрес для переписки;

– удостоверенную личной подписью вкладчика (представителя вкладчика или наследника) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность вкладчика (представителя или наследника), с информацией о фамилии, имени, отчестве (при наличии), серии (при наличии), номере, наименовании или коде выдавшего документ органа, дате выдачи;

– копию документа, в котором проставлено слово "отказ".

Кроме этого, к вышеуказанным документам необходимо добавить:

нотариально заверенную копию доверенности;

в случае обращения в Фонд наследника вкладчика для получения возмещения на правах наследства – оригинал или нотариально заверенную копию документа, дающего право на получение возмещения на правах наследства (свидетельства о праве на наследство);

в случае обращения в Фонд родителей (усыновителей) или опекунов малолетнего лица, опекунов (попечителей) лица, признанного недееспособным, дополнительно к документам одного из родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка или нотариально заверенная копия, что подтверждает статус законного представителя личности;

в случае замены паспорта — оригинал или нотариально заверенную копию документа о замене паспорта, выданного уполномоченным органом, в котором указаны также заменяемые реквизиты паспорта;

при обнаружении допущенной банком ошибки в реквизитах вкладчика при открытии банковского счета или банковского вклада — копию договора банковского счета или банковского вклада (депозита).

Обращаем внимание, что копии документов должны быть четкими!

По результатам рассмотрения индивидуального обращения вкладчика Фонд персонально информирует заявителя, направляя письменный ответ на адрес, указанный в обращении.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на продажу активы Мисто Банка на общую сумму 231,6 млн грн.

Ранее сообщалось, что ФГВФЛ выставит на электронный аукцион активы АО Дельта Банк.