В текущем году Банк Кредит Днепр не нуждается в докапитализации

Банк Кредит Днепр не нуждается в дополнительном капитале как по базовому сценарию развития экономической среды в Украине, так и по неблагоприятному.

Об этом сообщила пресс-служба Банка Кредит Днепр со ссылкой на обнародованные Национальным банком Украины результаты стресс-тестов для трех десятков крупнейших банковских учреждений, объединяющих 93% активов банковской системы, к которым относится и Банк Кредит Днепр.

Напомним, что банковский регулятор обнародовал результаты стресс-тестирования в 2021 году, в ходе которого проанализировал показатели деятельности банков на начало 2021 года, а также их деятельность на протяжении ушедшего года, и сделал свои выводы.

"Согласно результатам оценки устойчивости по данным на 1 января 2021 года с учетом осуществленных мероприятий АО "Банк Кредит Днепр" не нуждается в дополнительном капитале. Банк прошел процедуру оценки устойчивости методом стресс-тестирования НБУ по состоянию на 1 января 2021 года.

"Согласно результатам оценки устойчивости необходимый (целевой) уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) банка составляет 18,8%, а необходимый уровень норматива достаточности основного капитала (Н3) — 17,3%. Согласно результатам стресс-тестирования Банк Кредит Днепр не нуждается в дополнительном капитале", — сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на выводы Нацбанка по результатам стресс-тестов.

НБУ также отметил позитивную динамику по снижению влияния непрофильных активов на показатели Банка Кредит Днепр, а также мероприятия банка по снижению ключевых рисков деятельности.

По результатам проведения стресс-тестов банк продемонстрировал соответствие нормативных показателей требованиям НБУ к устойчивости финансового учреждения.

"С учетом осуществленных мероприятий на 30 июня 2022 года необходимый уровень достаточности регулятивного капитала (Н2) банка составляет 10,0%, а необходимый уровень норматива достаточности основного капитала (Н3) – 7,0%", — рассказали в пресс-службе Банка Кредит Днепр о рекомендациях и выводах банковского регулятора по итогам стресс-тестов.

В то же время в банке сообщили, что некоторые его текущие нормативные показатели в два раза превышают требования НБУ и установленный регулятором ориентир: по состоянию на 1 декабря 2021 года фактическое значение норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) Банка Кредит Днепр составляет 20,7% — это в два раза выше рекомендованного Нацбанком уровня и нормативно установленного значения не ниже 10%, а норматив достаточности основного капитала (Н3) составляет 10,4%, в то время как нормативное значение — не менее 7%.

Как известно, Банк Кредит Днепр обладает одним из самых высоких на украинском банковском рынке показателей надежности и кредитоспособности: аналитики рейтингового агентства IBI-Rating недавно присвоили банку рейтинг по национальной шкале uaAA+ со стабильным прогнозом.

По итогам 11 месяцев 2021 года Банк Кредит Днепр вошел в топ-20 самых прибыльных банков Украины.

Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, принадлежащий известному украинскому бизнесмену из топ-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому, владельцу группы DCH (www.dch.com.ua), объединяющей активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др. Банк входит в топ-20 финансовых учреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что Банк Кредит Днепр намерен приобрести Первый инвестиционный банк (PINbank, Киев).

Также стало известно, что Банк Кредит Днепр создает пул программ для финансирования клиентов малого и микробизнеса, ведутся переговоры с муниципалитетами, частными организациями, международными фондами и ассоциациями.