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Верховный суд признал незаконным выговор Совета НБУ Рожковой

Верховный суд признал незаконным выговор Совета НБУ Рожковой
Верховный суд признал незаконным выговор Совета НБУ Рожковой. Фото: Рожкова Facebook

Верховный суд Украины признал незаконным решение Совета Национального банка Украины (НБУ) о выговоре первому замглавы центробанка Екатерине Рожковой.

Об этом сообщила Екатерина Рожкова.

"Верховный суд признал, что Совет НБУ превысил свои полномочия при объявлении выговора. А именно дисциплинарное взыскание юридически ничтожно", – отметила Рожкова.

Согласно решению суда, никакой нормативный акт, в том числе и Регламент, не наделил Совет НБУ полномочиями осуществлять дисциплинарное производство или привлекать кого-либо к какому-либо из видов юридической ответственности, поэтому примененное к лицу дисциплинарное наказание не требует опровержения судом в порядке, определенном законодательством о труде.

"Решение Совета НБУ от 2 октября 2020 года №47-рд, согласно которому первому замглавы НБУ объявлен выговор из-за нарушения им трудовой дисциплины, принято с превышением полномочий, поскольку соответствующий орган не наделен правом на осуществление контроля за соблюдением дисциплины членами правления НБУ и наложения на них взысканий", – процитировала первая замглавы решение суда.

"Это решение важно еще и тем, что создает преюдицию, которая будет защищать в будущем от подобного "совкового" произвола", – добавила Рожкова.

Отметим, Совет НБУ 2 октября 2020 года решил вынести выговор и выразить недоверие первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу.

Нацбанк 8 апреля 2021 года подал апелляционную жалобу на решение Соломенского райсуда Киева по иску Рожковой о признании незаконными и отмене вышеуказанных решений Совета Нацбанка.

Нацбанк 15 апреля подал апелляции на решения Окружного административного суда Киева об отмене решений Совета Нацбанка о применении к ним дисциплинарных взысканий.

Шестой апелляционный суд отказался рассматривать дело о выговоре Совета НБУ первому замглавы центробанка Рожковой и замглавы Сологубу и передал его в Киевский апелляционный суд, который подтвердил решение суда первой инстанции и признал незаконным решение Совета НБУ.

Автор:
Светлана Манько